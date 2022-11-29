ابتكار جديد يمكّن فاقدي السمع من الاستمتاع بالموسيقى
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها بأن باحثين في جامعة مالقة الإسبانية كشفوا عن ابتكار جديد يسمح لفاقدي السمع بالاستمتاع بالموسيقى، من خلال اللمس.
وبحسب الصحيفة صمم الباحثون خوارزمية تحول الموسيقى أحادية الصوت إلى محفزات ملموسة على شكل اهتزازات يصدرها جهاز يتم ارتداؤه حول المعصم.
ويحتاج النموذج الأول من الجهاز للاتصال بالكمبيوتر، لكن الباحثين يخططون لتطوير نسخة محمولة لاسلكية أحدث يمكن استخدامها في الحفلات الموسيقية والأماكن العامة، باعتبارها المرحلة التالية من هذه التقنية الرائدة.
ولتطوير الجهاز واختبار كفاءته، أجرى الباحثون دراسة شملت أكثر من 50 مشاركاً، وارتدى كل مشارك الأجهزة حول معصمه وسماعات إلغاء الضوضاء لحجب الأصوات الأخرى.
ووجد الباحثون أن الجهاز الذي يحول الموسيقى إلى اهتزازات ملموسة يثير مشاعر إيجابية لدى المستخدمين، كما وجد المستخدمون أن الاهتزازات كانت أكثر قبولاً وتحفيزاً من الصوت؛ ما أدى إلى استجابة عاطفية أكثر إيجابية مقارنة بالموسيقى الأصلية.
وقال الباحثون: "على الرغم من أن السمات الموسيقية مثل الإيقاع واللحن ظلت كما هي وتم التعرف عليها، إلا أنها أثارت استجابة عاطفية مختلفة عن تلك الموجودة في الصوت الأصلي".
وفي حين كانت هناك ابتكارات سابقة قائمة على نفس فكرة ترجمة الصوت إلى محفزات أخرى يمكن لفاقدي السمع اختبارها، إلا أن هذا هو أول جهاز يحفز استجابة عاطفية للموسيقى بدون استخدام الصوت.