باحث سعودي يطور أنظمة برمجية للحماية من الهجمات السيبرانية

تحولت الهجمات السيبرانية في الأعوام الأخيرة إلى ظاهرة تؤرق الحكومات والمؤسسات حول العالم، وصنفها خبراء كأكثر التحديات المُهدِّدة لأمن وسلامة المجتمعات.

وتنجم المخاطر السيبرانية عن الاستخدام السيئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتهدد أمن الإنترنت وما يتصل به من أنظمة وبيانات من ناحية سريتها وسلامتها وتوفرها، ويتوقع باحثون أن تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية لما تتمتع به من ميزات تشجع المخترقين على استخدامها.

ويُخشى كذلك، من استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية لأغراض إرهابية، وتحسين أداء المشتركين في تلك الهجمات، وزيادة نطاق تأثيرها وتوسيعها واحتشادها، في ظل تحرر الجاني من قيود الزمان والمكان، وانتشارها على نطاق عالمي، واتساع مدى ذاتية الأنظمة.

وللتصدي للظاهرة، ارتفعت وتيرة الاهتمام بها في العالم العربي، لنشهد في الآونة الأخيرة مبادرات من مبتكرين وخبراء شباب، حظيت باهتمام مؤسسات بلادهم، ووصل الأمر إلى تبني الجهات الرسمية لها.