باحث سعودي يطور أنظمة برمجية للحماية من الهجمات السيبرانية
تحولت الهجمات السيبرانية في الأعوام الأخيرة إلى ظاهرة تؤرق الحكومات والمؤسسات حول العالم، وصنفها خبراء كأكثر التحديات المُهدِّدة لأمن وسلامة المجتمعات.
وتنجم المخاطر السيبرانية عن الاستخدام السيئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتهدد أمن الإنترنت وما يتصل به من أنظمة وبيانات من ناحية سريتها وسلامتها وتوفرها، ويتوقع باحثون أن تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية لما تتمتع به من ميزات تشجع المخترقين على استخدامها.
ويُخشى كذلك، من استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية لأغراض إرهابية، وتحسين أداء المشتركين في تلك الهجمات، وزيادة نطاق تأثيرها وتوسيعها واحتشادها، في ظل تحرر الجاني من قيود الزمان والمكان، وانتشارها على نطاق عالمي، واتساع مدى ذاتية الأنظمة.
وللتصدي للظاهرة، ارتفعت وتيرة الاهتمام بها في العالم العربي، لنشهد في الآونة الأخيرة مبادرات من مبتكرين وخبراء شباب، حظيت باهتمام مؤسسات بلادهم، ووصل الأمر إلى تبني الجهات الرسمية لها.
وفي هذا الإطار، ابتكر الباحث السعودي الدكتور محمد بن دحمان بن علي الشهري، أنظمة برمجية للحماية من الهجمات السيبرانية وتوفير بيئة رقمية آمنة في المؤسسات والمنشآت.
وحاز الشهري على براءتي اختراع عن نظامين؛ الأول يسهل عملية كشف الاختراقات في قطاع الرعاية الصحية ورصدها.
ويوفر ابتكار الشهري بيئة رقمية آمنة ومتكاملة لمنع الهجمات السيبرانية وحماية موارد القطاع الصحي منها، مطورًا طريقة حديثة لصدها بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن الاستفادة من النظام بشكل عملي في المستشفيات، ومراكز خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وشركات التقنية والرعاية الصحية، ليخدم الأولويات البحثية في صحة الإنسان ويحقق اقتصاديات المستقبل.
ومع تطوير السعودية للرعاية الصحية وسعيها إلى تحسين خدمات العلاج باستخدام التقنيات الحديثة، بات القطاع عرضة لمخاطر سيبرانية عديدة؛ منها برامج خبيثة تهدد سلامة الأنظمة وخصوصية المرضى والعاملين في القطاع.
وتهدد الاختراقات أيضًا أنظمة الخدمة الموزعة (DDoS) وتعطل قدرة المرافق على توفير الرعاية الصحية، فضلًا عن تداعيات أخرى تتجاوز انتهاك الخصوصية والخسائر المالية.
ومن تلك الاختراقات على سبيل المثال هجمات Ransomware وهي تمثل شكلًا مربكًا من البرامج الخبيثة على المستشفيات؛ ما يسبب فقدان بيانات المرضى أو تغييرها، وقد يشكل خطرًا على حياة المرضى أو حتى العاملين في القطاع.
وطور الشهري طريقة حديثة لصد الهجمات السيبرانية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تحسين الأداء في تعلم الآلة، للوصول إلى تصنيف أمثل في اكتشاف الهجمات المختلفة، وتنوع سلوكها ومصادرها، مع تنشيط أطراف شبكات عصبية لفصل اتصال أي اختراق وتثبيطه.
وطبق الباحث استخدام الذاكرة القصيرة لتحقيق فعالية طويلة الأمد في تعزيز تتبع الهجوم والاستدلال بالمصدر، فضلًا عن استخدام الشبكة العصبية الموجية الاصطناعية كذلك، للحماية من أشهر الهجمات السيبرانية.
حماية المنشآت المعتمدة على إنترنت الأشياء
وحاز الشهري أيضًا على براءة اختراع لابتكاره نظامًا آخر يحمي المنشآت والمؤسسات المعتمدة على إنترنت الأشياء.
ويكشف النظام الثاني الاختراقات، ويدرب الأجهزة في إنترنت الأشياء بشكل تلقائي لامركزي، ليدرب كل جهاز بدوره الجهاز الآخر ويعلمه دون حاجة للجوء إلى النظام، للتزود ببيانات النظام المركزي، ما يسهم في حفظ البيانات والمعلومات وحمايتها من التداخل والتعرض للهجوم المباشر.
وعزز الباحث بيئة متكاملة من خلال تطوير عدد من الخوادم في الحوسبة السحابية لتبادل البيانات بشكل غير مركزي، وحماية مصدر البيانات المركزي من أي خطر أو اختراق.
وبعد رصد الهجمات السيبرانية وتحليلها، ينبه النظام المسؤول عنه، ويرسل تقريرًا عن المخاطر آليًا، من خلال واجهة مُصممة لهذا الغرض تكون لدى المستخدم النهائي، مشعرًا إياه باكتشاف اختراق والتعامل معه وحفظ سجله وسلوكه ومصدره في قاعدة البيانات السحابية لتكوين قاعدة بالهجمات المرصودة.
ولا يحتاج النظام لاحقًا لاتخاذ إجراء مرة أخرى عليها بهدف اكتشاف الهجمات، بل يعمد إلى منعها مباشرة، فضلًا عن تدريب الأجهزة الأخرى عليها لامركزيًا.
ومع ازدياد الاختراقات في القطاعات المعتمدة على إنترنت الأشياء وتطور أساليبها، برزت مشكلات عدة؛ منها ندرة أنظمة الحماية الموثوقة وضعف التواصل لاكتشاف الهجمات السيبرانية وتحليلها وتبادل التحذير منها.
ويمكن تطبيق الابتكار في قطاعات الطاقة، والدفاع، والصناعة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والنقل، والخدمات اللوجستية، ليخدم الأولويات البحثية في الريادة في الطاقة والصناعة ويحقق اقتصاديات المستقبل كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
فكرة الابتكارين
وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"؛ قال الشهري إن "فكرة الابتكارين نبعت من تزايد عدد الهجمات على القطاعات الصحية، وإنترنت الأشياء، وخسارة أموال طائلة بسببها".
مضيفًا: "لمسنا بعد الهجمات السيبرانية حاجة ماسة لاستحداث نظام يحمي بيئات تقبل تطبيق النظامين فيها، من الهجمات السيبرانية آليا قبل وقوعها، ودون التدخل البشري الذي قد يكون سببًا في حدوثها؛ إما بسبب خطأ ما، أو لسوء استخدام أو تعد".
وعن طموحه المستقبلي؛ أوضح الشهري: "أسعى إن شاء الله إلى تحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع قائمة ونافعة، والعمل على ابتكارات ومشاريع جديدة قادمة تخدم وطني العزيز المملكة العربية السعودية والعالم".
عن المُبتكر
يعد الدكتور محمد بن دحمان بن علي الشهري، وهو أستاذ مساعد في علوم الحاسوب وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، أول باحث عربي وسعودي يحصل على جائزة امتياز الأبحاث العالمية من أكبر مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي في أستراليا.
ورُشِّح الشهري من بين 200 عالم وباحث شاب، ليكون أول سعودي يشارك في منتدى العلماء الحائزين على أعلى الجوائز العلمية في الاختراعات والابتكار؛ مثل نوبل وإيبل وACM في ألمانيا.
ترأس الباحث معهد IEEE أثناء مرحلة الدكتوراه، وساهم في تأسيسه، لتقديم كل ما يفيد المجتمع العلمي الهندسي والحاسوبي في الجامعة في أستراليا.