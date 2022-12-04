"أبل" تواجه انتقادات لاذعة بشأن "طموحاتها" الإعلانية والتنافسية

رغم الترويج لنفسها على أنها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، تواجه مجموعة أبل الأمريكية العملاقة سيلاً من الانتقادات بشأن طموحات إعلانية تعتزم بلوغها، بحسب منافسيها، باعتماد إجراءات ضاربة لمبدأ التنافسية.

فبعدما أحدثت تغييرًا جذريًا في تجارة البيانات الشخصية على الإنترنت من خلال حظر ملفات تعريف الارتباط على متصفحها، خاضت مجموعة أبل في ربيع 2021 غمار السوق عينه عبر التطبيقات المحمولة.

وبصورة ملموسة، يتيح النظام الجديد المسمى App Tracking Transparency "الشفافية في تعقب التطبيقات" لمستخدمي هواتف آيفون رفض تشارك المعرّفات الإعلانية لأجهزتهم. وكما كان متوقعاً، رفضت أكثرية المستخدمين السماح لأدوات التعقب برصد نشاطات عبر الشبكة.

وبذلك، فقد مطورو التطبيقات من مجموعة فيسبوك العملاقة إلى شركات ناشئة صغيرة، القدرة على الاستهداف الإعلاني الموجه إلى عملاء أبل، رغم أن هؤلاء يصنَّفون من الأهداف الإعلانية المفضلة للمعلنين بسبب قدرتهم الشرائية المرتفعة عادة.

وساهم التحديث في انهيار جزء من قيمة شركات التكنولوجيا في البورصة. وتوقعت مجموعة ميتا المالكة خصوصًا لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، مطلع 2022 بأن يكبدها هذا التحديث أرباحاً فائتة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العام، وأعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر استغناءها عن 13 % من موظفيها.

وقال رئيس شبكة ميتا مارك زاكربرغ، الأربعاء الفائت، خلال مؤتمر نظمته صحيفة نيويورك تايمز، إنه "في الواقع، جزء كبير من الأرباح في قطاع الأجهزة المحمولة يصب لدى أبل، خصوصاً من خلال عمولات على التطبيقات المدفوعة والمشتريات الرقمية".