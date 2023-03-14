"غوغل" تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها عبر الإنترنت

وأضاف: "أما الخطوة التالية، فتتمثل في توفير أداة للذكاء الاصطناعي قادرة على التعاون والعمل مع البشر في الوقت الفعلي".

وتتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى، وأبرزها "مايكروسوفت" و"غوغل"، لتحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق برنامج "تشات جي بي تي"، الذي حظي باهتمام عالمي فور طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وأوضحت "غوغل" في بيان، أن مستخدمي "جي مايل" و"غوغل دوكس" مثلًا، سيصبح بإمكانهم "إدخال موضوع يرغبون في الكتابة عنه ليتم إنشاء مسودة لهم بصورة فورية".

وتابعت: "كذلك، تساعد وورك سبايس المسؤولين عن التوظيف في كتابة الرسالة الترحيبية الأولى بالموظفين الجدد، فتوفر عليهم تاليًا وقتًا ومجهودًا".