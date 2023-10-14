رائد فضاء أمريكي يسجل رقمًا قياسيًا بعد قضائه 371 يومًا في الفضاء

بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء، بات يتعيّن على رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو أن يعتاد من جديد على الجاذبية في كوكب الأرض.

وقال روبيو في مؤتمر صحافي عقده، الجمعة، داخل مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في هيوستن بولاية تكساس إنّ "المشي يُحدث ألمًا بسيطًا في باطن القديمين وأسفل الظهر خلال الأيام الأولى" على العودة من الفضاء.

وأضاف: "أعتقد أن ثمة مستوى معينًا من الألم يُختبر لأنّ أسفل الظهر عاود حمل نصف وزن الجسم".

وعاد روبيو إلى الأرض قبل أسبوعين، بعدما أن أمضى371 يومًا في الفضاء. وفي أيلول/سبتمبر 2022، أقلع صاروخ روسي فيه مجموعة من رواد الفضاء بينهم روبيو، في مهمة كان يُفترض أن تكون روتينية وتستمر 6 أشهر فقط.

وكانت المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" الراسية في محطة الفضاء الدولية والتي كان مقررًا أن تعيد الطاقم إلى الأرض، قد تعرضت، في كانون الأول/ديسمبر، لحادثة تسرب كبيرة عزتها موسكو إلى اصطدامها بحجر نيزكي دقيق.