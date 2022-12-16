الثعابين الطائرة تلهم العلماء لابتكار روبوتات نوعية
طور باحثون من جامعتي "فيرجينيا" و"فيرجينيا تك" الأمريكيتين، نموذجًا حاسوبيًا مبنيًا على معلومات تم جمعها من مشاهدات مرئية لحركة الانزلاق التي تتميز بها الثعابين الطائرة، لإنتاج روبوتات مشابهة.
ودرس الباحثون حركة الثعابين الطائرة، التي تتموج جنبًا إلى جنب أثناء انتقالها من قمم الأشجار إلى الأرض للهروب من الحيوانات المفترسة أو للتحرك بسرعة وكفاءة.
وتتأرجح تلك الثعابين بحركة موجية من جانب إلى آخر، ما يسمح لها بقطع مسافات كبيرة عند القفز لتفادي المفترسات، تصل إلى 25 مترًا من علو 15 مترًا.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "فيزيكس أوف فلويدز" العلمية، إلى تصاميم سابقة لهذا النمط من الروبوتات المشابهة في آلية عملها لحركة الحيوانات، وسبق أن صمم باحثون حول العالم روبوتات عديدة تتحرك بطريقة تشبه حركة أنواع مختلفة من الحيوانات؛ مثل: المشي، والسباحة، والطيران، والقفز.
وتشبه آلية حركة الثعبان الطائر ما يحدث للقرص الطائر الذي يرتفع في الهواء نتيجة اختلاف الضغط الجوي من الأعلى والأسفل، إذ إن الحركة الموجية للثعبان تسبب انخفاض الضغط أعلاه وارتفاع الضغط أسفله، ما يرفع الثعبان في الجو، ويسمح له بالقفز والانزلاق في الهواء.
وقال هايبو دونغ، المشارك في الدراسة: "يسبب تموج الثعبان أفقيًا سلسلة دوامات قوية من أنواع مختلفة، ما يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل قوة رفع مطبقة على جسم الثعبان"؛ وفقًا لموقع "phys".
واعتمد الباحثون على مؤشرات عديدة لتطوير التصميم الروبوتي القادر على التموج؛ مثل زاوية هجوم الثعبان على تدفق الهواء المواجه له، وتردد تموجاته الذي يتراوح بين مرة إلى مرتين في الثانية، ووجد الباحثون أن زيادة تردد الحركة تضعف أداء الروبوت.
ويمكن للروبوتات القادرة على الحركة بأنماط مختلفة أن تطور من وظائف روبوتات الإنقاذ في حالات الكوارث، فضلًا عن روبوتات الحماية الشخصية، والروبوتات المستخدمة في عمليات الجراحة والصناعة.
ويعمل الباحثون على تطوير النظام الحاسوبي لتوظيفه في دراسة أنماط أخرى من حركة الحيوانات، وتطبيقها على الأنظمة الروبوتية.
ويأمل الباحثون أن يسمح النموذج الحاسوبي بتصميم روبوتات قادرة على الطيران التموجي، ما يُفسح المجال أمام تطبيقات جديدة للأنظمة الروبوتية.