الثعابين الطائرة تلهم العلماء لابتكار روبوتات نوعية

طور باحثون من جامعتي "فيرجينيا" و"فيرجينيا تك" الأمريكيتين، نموذجًا حاسوبيًا مبنيًا على معلومات تم جمعها من مشاهدات مرئية لحركة الانزلاق التي تتميز بها الثعابين الطائرة، لإنتاج روبوتات مشابهة.

ودرس الباحثون حركة الثعابين الطائرة، التي تتموج جنبًا إلى جنب أثناء انتقالها من قمم الأشجار إلى الأرض للهروب من الحيوانات المفترسة أو للتحرك بسرعة وكفاءة.

وتتأرجح تلك الثعابين بحركة موجية من جانب إلى آخر، ما يسمح لها بقطع مسافات كبيرة عند القفز لتفادي المفترسات، تصل إلى 25 مترًا من علو 15 مترًا.