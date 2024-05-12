التخلص غير الصحيح من بطاريات الليثيوم ينذر بكارثة

ارتفعت الحرائق الناجمة عن البطاريات في النفايات بنسبة 71%، خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى ظهور السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تعمل بالبطاريات، إلى انتهاء المزيد من بطاريات الليثيوم أيون في سلة المهملات، ما أدى لنشوب آلاف الحرائق في مكبات النفايات حول العالم.

وتشهد خدمات الإطفاء عددًا متزايدًا من الحوادث، ولكن يمكن منعها من خلال التخلص من الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح ودقيق.

وتحدث حرائق بطاريات الليثيوم أيون لعدة أسباب، مثل الأضرار المادية، واختراق البطارية أو سحقها أو تعرضها للماء، والأضرار الكهربائية مثل الشحن الزائد أو استخدام معدات شحن غير مصممة للبطارية، والتعرض درجات الحرارة القصوى، وعيوب المنتج.