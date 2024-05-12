التخلص غير الصحيح من بطاريات الليثيوم ينذر بكارثة
ارتفعت الحرائق الناجمة عن البطاريات في النفايات بنسبة 71%، خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى ظهور السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تعمل بالبطاريات، إلى انتهاء المزيد من بطاريات الليثيوم أيون في سلة المهملات، ما أدى لنشوب آلاف الحرائق في مكبات النفايات حول العالم.
وتشهد خدمات الإطفاء عددًا متزايدًا من الحوادث، ولكن يمكن منعها من خلال التخلص من الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح ودقيق.
وتحدث حرائق بطاريات الليثيوم أيون لعدة أسباب، مثل الأضرار المادية، واختراق البطارية أو سحقها أو تعرضها للماء، والأضرار الكهربائية مثل الشحن الزائد أو استخدام معدات شحن غير مصممة للبطارية، والتعرض درجات الحرارة القصوى، وعيوب المنتج.
حرائق في مراكز النفايات
المزيد من العناصر اليومية مثل سماعات الرأس اللاسلكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفرشاة الأسنان الكهربائية، تحتوي على بطاريات الليثيوم يمكن أن تتعرض هذه للسحق في شاحنات القمامة أو في مركز التجميع ومواقع النفايات إذا لم تتم إعادة تدويرها، ويمكن أن تؤدي إلى حرائق في مراكز النفايات وفي شاحنات القمامة في جميع أنحاء العالم.
فعند سحقها أو تلفها، يمكن أن تشكل البطاريات خطورة على الجمهور، ومشغلي النفايات، ورجال الإطفاء، لأنها تسبب حرائق يصعب التعامل معها بشكل خاص.
وبما أن بطاريات الليثيوم يمكنها إنتاج الأكسجين الخاص بها، مما يعني أنها تستطيع الاستمرار في إعادة الإشعال في وقت لاحق وإطالة أمد الحوادث.
إعادة التدوير
ومع تزايد عدد المنتجات التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون، وارتفاع حرائق البطاريات، أصبح من الضروري أن نوقف هذه الحرائق، ونحد من تأثير تلوث الهواء الذي تحدثه على مجتمعاتنا المحلية، والمخاطر التي تشكلها على رجال الإطفاء وفرق جمع النفايات.
لذلك، بات من المهم على الأشخاص النظر في عواقب التخلص من الأجهزة الكهربائية والبطاريات، لأنه يمكن تجنب هذه الحرائق المدمرة والمكلفة بسهولة.
وفي هذا السياق، يجب التأكد من عدم رمي لأجهزة الكهربائية وبطارياتهم مطلقًا وإعادة تدويرها دائمًا.
لذلك لا يجب أن توضع بطاريات الليثيوم أيون والأجهزة التي تحتوي عليها في صناديق القمامة المنزلية أو صناديق إعادة التدوير، لأنها يمكن أن تسبب حرائق أثناء النقل أو في أماكن تجميع النفايات وأماكن إعادة التدوير.
وبدلاً من ذلك، ينبغي أخذ بطاريات الليثيوم أيون إلى نقاط منفصلة لإعادة التدوير. وعادة يكون لدى العديد من المتاجر التي تبيع كميات كبيرة من بطاريات الليثيوم أيون برنامج لإعادة التدوير حيث يمكنك إعادة البطاريات هناك.
كما يجب أن يكون مركز إدارة النفايات أو إعادة التدوير المحلي الخاص بك قادرًا على التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون أيضًا. كذلك، يمكنك البحث عن شركات إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، للعثور على أقرب نقطة تسليم إليك، وتسليم بطاريات الليثيوم هناك.