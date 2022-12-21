"مارفل".. كلب آلي يسير على الجدران والأسقف
طور باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا روبوتًا جديدًا على هيئة كلب آلي يسمى "مارفل" يمكنه تسلق الجدران وعبور الأسقف.
ويتميز الكلب الآلي "مارفل" بأقدام مغناطيسية تمغنط وتزيل المغناطيسية عند الطلب، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويسمح التبديل بين الإعدادين للروبوت بالحفاظ على قدم واحدة متصلة بالحائط أو السقف أثناء إطلاق الأخرى إلى المكان التالي، ويتحرك 1.6 قدم في الثانية أثناء تسلق جدار، وقدمين في الثانية عند السفر عبر السقف.
وقد يبدو "مارفل" أشبه بالروبودوج القاتل في "Black Mirror"، لكن مخترعيه يتوقعون أن يساعد الابتكار في إصلاح الجسور والخزانات والمباني الصناعية.
وقال الباحثون في دراستهم: "يقدم الروبوت أعلى سرعة مشي عمودية ومقلوبة، في حين أن قدرته على الحركة متعددة الاستخدامات تتيح أكبر عدد من مهام المشي والحركة".
وصمم "مارفل" مثل الروبودوج النموذجي بأربع أرجل وجذع مليء بالإلكترونيات، لكن هذا الروبوت، على وجه الخصوص، يحتوي على مغناطيس مدمج في قدميه، وتم تصميم المغناطيس على شكل وسادة قدم مطاطية غير متشابكة تلتصق بالأسطح بينما تحرك المحركات الأرجل الشبيهة بالثدييات.
ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل المغناطيسات الكهربائية إلكترونيًا وتتكون من مغناطيس دائم ونواة ناعمة يمكن للملف المحيط أن يمغنطها.
ويزن الروبوت حوالي 18 رطلًا، ويمكنه حمل ما يصل إلى 6 أرطال من البضائع على ظهره، علمًا بأن تنشيط المغناطيس وإلغاء تنشيطه لا يتطلب سوى نبضة كهربائية خفيفة.
وقال الباحثون إن "مارفل يمكنه السفر عبر الأسقف بسرعة قدمين في الثانية، كما أنه قادر على المشي للخلف وأسفل الحائط".
وجاء في الدراسة أنه "يمكن استخدام الكلب الآلي في فحص المواقع الصناعية، مثل المباني ذات الهياكل الفولاذية أو الجسور أو السفن أو صهاريج التخزين".
وتتضمن هذه المواقع حتمًا مهام على ارتفاعات عالية أو أماكن ضيقة مثل فحص الجسور الفولاذية أو منصات اللحام في أحواض بناء السفن التي يمكن أن تكون خطرة على العمال البشريين، ويمكن للقدم أن تتكيف مع ركائز فولاذية منحنية بشكل متوافق ودون الانزلاق أو الانقلاب.