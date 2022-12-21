"مارفل".. كلب آلي يسير على الجدران والأسقف

طور باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا روبوتًا جديدًا على هيئة كلب آلي يسمى "مارفل" يمكنه تسلق الجدران وعبور الأسقف.

ويتميز الكلب الآلي "مارفل" بأقدام مغناطيسية تمغنط وتزيل المغناطيسية عند الطلب، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويسمح التبديل بين الإعدادين للروبوت بالحفاظ على قدم واحدة متصلة بالحائط أو السقف أثناء إطلاق الأخرى إلى المكان التالي، ويتحرك 1.6 قدم في الثانية أثناء تسلق جدار، وقدمين في الثانية عند السفر عبر السقف.

وقد يبدو "مارفل" أشبه بالروبودوج القاتل في "Black Mirror"، لكن مخترعيه يتوقعون أن يساعد الابتكار في إصلاح الجسور والخزانات والمباني الصناعية.

وقال الباحثون في دراستهم: "يقدم الروبوت أعلى سرعة مشي عمودية ومقلوبة، في حين أن قدرته على الحركة متعددة الاستخدامات تتيح أكبر عدد من مهام المشي والحركة".