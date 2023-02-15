ابتكار تقنية لإنتاج شرائح سمك سلمون نباتية

لكن بدائل الأسماك والمأكولات البحرية لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام من وسائل الإعلام مثل بدائل اللحوم.

وهذا لا يعني أنها غير موجودة، أو أنها بأي شكل من الأشكال أقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وعلى العكس من ذلك، كان التقدم في هذا المجال مثيرًا للإعجاب، حيث ادعت شركة ناشئة أنها ابتكرت سمك السلمون الخام القائم على النبات الذي يشبه سمك السلمون البري.

وتعمل شركة "New School Foods"، التي تتخذ من تورونتو مقراً لها، منذ 3 سنوات فقط، ولكنها بالفعل واحدة من أكثر الشركات التي يتم الحديث عنها في صناعة المأكولات البحرية البديلة.

وحصلت الشركة الكندية الناشئة مؤخرًا على تمويل أولي بقيمة 12 مليون دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى بديل السلمون المثير للإعجاب.

وقال نيك كوني، الشريك العام في "Lever Ventures"، إن "تقنيتهم لا تشبه أي شيء آخر رأيناه في الصناعة من حيث تقليد الملمس وإحساس الفم وتجربة الطهي وتناول قطع كاملة من اللحوم".

وعلى الرغم من أن منتجها المبتكر ليس جاهزًا للسوق بعد، فإن "New School Foods" تدعي أن سمك السلمون النباتي لديه جميع سمات الشيء الحقيقي تقريبًا.