العراق.. توجيه حكومي بحجب المواقع الإباحية

ورغم المساعي النيابية السابقة بشأن منع ظهور تلك المواقع، فإن البرلمان لم يتمكن من تشريع القانون الخاص بذلك.

وأثار هذا التوجه لغطاً في الشارع العراقي، بشأن قدرة الأجهزة المعنية على حجب تلك المواقع، فضلاً عن وجود مخاوف من امتداد تلك القرارات إلى حرية التعبير.