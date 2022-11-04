العراق.. توجيه حكومي بحجب المواقع الإباحية
أوعزت وزيرة الاتصالات العراقية همام الياسري، اليوم الجمعة، إلى السلطات المختصة بحجب المواقع الإباحية.
وذكر بيان صدر عن وزارة الاتصالات العراقية أن الوزيرة الياسري وجهت بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في العراق.
ورغم المساعي النيابية السابقة بشأن منع ظهور تلك المواقع، فإن البرلمان لم يتمكن من تشريع القانون الخاص بذلك.
وأثار هذا التوجه لغطاً في الشارع العراقي، بشأن قدرة الأجهزة المعنية على حجب تلك المواقع، فضلاً عن وجود مخاوف من امتداد تلك القرارات إلى حرية التعبير.
وتباينت آراء العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار الجديد، فيما انسحب النقاش نحو الملفات العالقة وذات الأولوية في البلاد.