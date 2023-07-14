الهند تطلق مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" للهبوط على القمر

أطلقت وكالة الفضاء الهندية، الجمعة، صاروخا يحمل مركبة فضاء إلى المدار قبل تنفيذ هبوط مزمع الشهر المقبل عند القطب الجنوبي للقمر، في خطوة غير مسبوقة ستعزز مكانة الهند كقوة فضاء كبيرة.

وأطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الصاروخ "إل.في.إم 3" من مرفأ الفضاء الرئيسي في الهند في ولاية أندرا براديش، مساء الجمعة.

وبعد 16 دقيقة من الإطلاق، أعلن طاقم التحكم في البعثة التابع للمنظمة أن الصاروخ نجح في وضع مركبة الهبوط "تشاندرايان-3" في مدار حول الأرض، ومنه ستتجه لتنفيذ هبوط على القمر في الشهر المقبل.

وإذا نجحت المهمة، ستنضم الهند إلى مجموعة من 3 بلدان نجحت في تنفيذ مهمات هبوط على سطح القمر، هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.