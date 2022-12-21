كاشف يلتقط تموجات في "الزمكان" لكشف سفن فضائية غريبة عبر "درب التبانة"

أظهر بحث جديد أن كاشفًا على غرار Star Trek يبحث عن تموجات في "الزمكان" يمكن أن يكتشف سفن فضاء غريبة تندفع عبر مجرة درب التبانة باستخدام "محرك الاعوجاج".

ويقترح الباحثون في العديد من المؤسسات الأمريكية استخدام مرصد موجات الجاذبية بالليزر (LIGO)، المصمم للبحث عن موجات الجاذبية التي تسببها بعض العمليات الأكثر عنفًا وطاقة في الكون.