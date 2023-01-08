تعرف على "Fufuly" أغرب الابتكارات التقنية
شهد العالم واحدا من أغرب الابتكارات التقنية التي يمكن تخيلها وهو وسادة تنفس تسمى "Fufuly" عرضت مؤخراً خلال معرض "CES 2023".
وتم تصميم الوسادة الروبوتية "Fufuly" للتنفس مع المستخدم أثناء احتضانه لها، لتكون بمثابة مصدر راحة لأولئك الذين يعانون من القلق.
ويتميز روبوت الشركة اليابانية بأنه مزود بنبض إيقاعي لطيف كأداة علاجية رئيسية، بحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني.
وتستخدم الوسادة الذكية ظاهرة المزامنة الإيقاعية المعروفة جيدًا بين الأفراد أو بين الأفراد والأشياء والتي تعتمد على التنفس المتزامن.
وتتمثل الفكرة في أنه عندما تعانق "Fufuly"، فإن سلوكها الشبيه بالحياة يحفز بطنك على الحث على تنفس أبطأ وأعمق.
ودخلت شركة "Yukai Engineering" في شراكة مع جامعة طوكيو، التي بحثت في "ظاهرة التزامن الإيقاعي بين الأفراد أو بين الأفراد والأشياء" أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض.
ورغم أنه لا يتم تشغيل الروبوت بواسطة تطبيق هاتف ذكي، إلا أنه يوفر 3 أوضاع: عادي وعميق، والأخير مصمم لمساعدة المستخدم على الاسترخاء.
وشرح سونسيك آكوي، الرئيس التنفيذي لشركة "Yukai" مصنعة الوسادة الذكية أهميتها قائلاً إنها يمكن أن تساعد العمال عن بعد الذين يكافحون من أجل ترك وظائفهم.
وأوضح المسؤول، أن استخدام الوسادة لمدة 5 دقائق فقط يمكن أن يقلل من مستويات إجهاد المستخدمين ويجعلهم أكثر يقظة.
وتؤكد الشركة أنها قامت بتصميم الروبوت، المسمى "Fufuly" لتخفيف قلق الشخص وتدعي أنه يفعل ذلك في خمس دقائق.