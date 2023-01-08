تعرف على "Fufuly" أغرب الابتكارات التقنية

ورغم أنه لا يتم تشغيل الروبوت بواسطة تطبيق هاتف ذكي، إلا أنه يوفر 3 أوضاع: عادي وعميق، والأخير مصمم لمساعدة المستخدم على الاسترخاء.

وشرح سونسيك آكوي، الرئيس التنفيذي لشركة "Yukai" مصنعة الوسادة الذكية أهميتها قائلاً إنها يمكن أن تساعد العمال عن بعد الذين يكافحون من أجل ترك وظائفهم.