أول تجربة ناجحة لتوصيل الأدوية بالطائرات في دبي

حقق مستشفى "فقيه الجامعي"، مركز الرعاية الصحية الذكي في واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، إنجازاً كبيراً، إذ أصبح أول مُقدّم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط يستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية.

وتم توصيل الأدوية بنجاح ضمن مسافة 10 كيلومترات إلى منزل أحد مراجعي المستشفى بأحد المجمّعات السكنية في دبي للسيليكون.

وحسب وسائل إعلام محلية، تأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز تنافسية دبي عالمياً في مجال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها، وتماشياً مع مستهدفات "برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار".

وقام مستشفى "فقيه الجامعي" بهذه الخطوة الرائدة في مجال الرعاية الصحية إيمانًا بأهمية توصيل الأدوية بفاعلية وفي الوقت المناسب وباستخدام أحدث التقنيات.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي.

ويعد توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار تحولًا نوعيا في مجال الرعاية الصحية. ويضمن هذا النهج المبتكر عناصر رئيسية من أهمها الاستجابة السريعة، حيث يمكن لمستشفى فقيه الجامعي توصيل الأدوية بسرعة إلى المرضى، ما يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة ويسهم في إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة، كذلك زيادة إمكانية الوصول، إذ تتخطى الطائرات بدون طيار الحواجز الجغرافية، مما يتيح للمرضى استلام الأدوية دون تأخير.

وأنجز مستشفى "فقيه الجامعي" هذا التقدم النوعي في مجال الرعاية الصحية من خلال التعاون مع السلطات التنظيمية والمنظمات الصحية والجهات ذات الصلة في هذا المجال؛ لضمان تكامل سلس لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في نظام الرعاية الصحية.