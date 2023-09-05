مختلفة كليًا.. الكشف عن حلّة جديدة مُرتقبة لـ"واتس آب"
من المُرجح أن يشهد تطبيق "واتس آب"، الذي بقي شكله ثابتًا لسنوات عديدة، تغييرًا جذريًا، الأشهر القليلة المُقبلة، لا سيما أن إصداره "2.23.13.16" على نظام أندرويد يحتوي على تصميم جديد في بياناته، وفقًا لما ذكر موقع "تكنولوجيا نيوز".
وبحسب فريق "WABetaInfo"، يتخلى التصميم الجديد عن الشريط العلوي المعتاد باللون الأخضر الداكن في واجهة المستخدم، ويستبدله بتصميم أبيض باهت مع شعار "واتس آب" البارز في الجزء العلوي بدلاً من النص العادي السابق.
وينقل التصميم الجديد معظم عناصر القسم الرئيسية إلى واجهة المستخدم السفلية، لسهولة وصول اللمس في المنطقة السفلية من الشاشة، حيثُ تعرض الواجهة السفلية الدردشات، والحالة، والمجتمعات والمكالمات، ويتميز بتصميم أكثر وضوحًا من الحالي ويتناسب مع زر البدء في المحادثة الجديدة.
وأشار الموقع إلى وجود أقسام جديدة في أعلى قائمة الدردشات، مع قسم لجميع الدردشات والرسائل غير المقروءة والدردشات الشخصية والدردشات التجارية، وهي أقسام غير متاحة لمعظم المستخدمين حاليًا.