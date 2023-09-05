مختلفة كليًا.. الكشف عن حلّة جديدة مُرتقبة لـ"واتس آب"

من المُرجح أن يشهد تطبيق "واتس آب"، الذي بقي شكله ثابتًا لسنوات عديدة، تغييرًا جذريًا، الأشهر القليلة المُقبلة، لا سيما أن إصداره "2.23.13.16" على نظام أندرويد يحتوي على تصميم جديد في بياناته، وفقًا لما ذكر موقع "تكنولوجيا نيوز".

وبحسب فريق "WABetaInfo"، يتخلى التصميم الجديد عن الشريط العلوي المعتاد باللون الأخضر الداكن في واجهة المستخدم، ويستبدله بتصميم أبيض باهت مع شعار "واتس آب" البارز في الجزء العلوي بدلاً من النص العادي السابق.