الحصاد التقني.. أين وصلت تقنيات الطائرات ذاتية القيادة في 2022؟

شهد العام 2022، إطلاق تقنيات غير مسبوقة في مجال الطائرات دون طيار، بعد أن أثبت الاعتماد عليها جدواه في قطاعات عديدة.

ويقلل استخدام الطائرات دون طيار من الهدر ويوفر الجهد والوقت ويخفض التكاليف، من خلال الاستعانة بخوارزميات ذكاء اصطناعي خاصة.

وتوفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي كذلك، بيانات هائلة، من خلال جولات استطلاعية للطائرات لضمان استدامة المشاريع.

ويعرض لك "إرم نيوز" نبذة عن بعض التقنيات الرائدة للطائرات ذاتية القيادة خلال العام 2022:

تجنب الاصطدام في الغابات الكثيفة