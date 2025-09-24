"أندرويد 16" يطلق أقوى أدوات الأمان.. لكنها معطلة افتراضياً

أطلقت شركة غوغل ميزة الأمان الأكثر تطورًا في نظام أندرويد 16، لكنها غير مفعّلة افتراضيًا، ما يجعل تفعيلها خطوة ضرورية لحماية المستخدمين من السرقة، والاحتيال، والرسائل المزعجة، والشبكات غير الآمنة.

وتُعرف الميزة باسم الحماية المتقدمة "Advanced Protection"، وهي تجمع أقوى أدوات الأمان والخصوصية من غوغل في مكان واحد، مما يتيح للمستخدمين حماية هواتفهم بسهولة أكبر.

أهمية الحماية المتقدمة

تعمل الحماية المتقدمة على تعزيز إعدادات الأمان الأساسية في الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة غوغل بكسل الحديثة.

وتشمل مزاياها حظر التطبيقات غير الموثوقة ومنع التثبيت الجانبي للتطبيقات، وكشف الروابط والمواقع غير الآمنة، وتعزيز الحماية عند الاتصال بشبكات Wi-Fi عامة أو غير محمية.

بالإضافة إلى ذلك، تحمي هذه الميزة الحسابات والخدمات المرتبطة بحساب غوغل، مثل جيميل ودرايف من محاولات الاختراق.

وتشبه الميزة وضع الإغلاق في أجهزة أبل، لكنها ليست مفعلة افتراضيًا لأنها تفرض قيودًا قد تسبب بعض الإزعاج في الاستخدام اليومي.

ومع ذلك، فهي موجهة للمستخدمين الذين يعطون أولوية كبيرة للأمان، ويرغبون في حماية هواتفهم بشكل كامل.

خطوات تفعيل الميزة

لتفعيل الميزة، الحماية المتقدمة يجب أولًا التأكد من تحديث الهاتف إلى أندرويد 16.

بعد ذلك افتحْ قائمة الإعدادات، واذهبْ إلى الأمان والخصوصية، وانقرْ على الحماية المتقدمة، وقمْ بتشغيل خيار "حماية الجهاز"، واضغطْ على "تشغيل".

بعد ذلك قد يُطلب منك إعادة تشغيل الهاتف.

إلغاء التسجيل

إذا رغب المستخدم في إلغاء التسجيل لاحقًا، يمكنه العودة إلى إعدادات الحماية المتقدمة في حساب غوغل واختيار "إلغاء التسجيل".

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل أصدرت "أندرويد 16" قبل الموعد المتوقع، ومعه مجموعة من إعدادات الأمان المحصنة التي تستحق اهتمام المستخدمين، رغم أن بعض الميزات الأساسية لم تُدرج عند الإطلاق.

باختصار، تمثل ميزة الحماية المتقدمة خطوة مهمة لكل من يسعى إلى الحفاظ على أمان بياناته، وحماية هاتفه من المخاطر الرقمية المتزايدة.

وتفعيلها لا يوفر حماية إضافية فحسب، بل يُسهل إدارة أمان الجهاز بشكل متكامل عبر أدوات غوغل المتقدمة، ويمنح المستخدم راحة بال أكبر في عالم مليء بالتهديدات الرقمية.