إليك أفضل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية المجانية لعام 2023
في الوقت الحاضر، هناك أكثر من 2.5 مليون تطبيق متاح على متجري غوغل وآبل. في خضم هذا الكم الهائل من الخيارات، يصبح من الصعب اختيار الأفضل منها.
لكن لا تقلق، لأننا قمنا بذلك عنك.. فقد اخترنا لك أفضل 9 تطبيقات لياقة بدنية مجانية حتى تتمكن من تجربتها، وفقًا لنوع الرياضة التي تمارسها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كل هذه التطبيقات مجانية، فإنها تحتوي على خيارات مدفوعة يمكن تفعيلها، فضلًا عن أنها جميعها متوفرة على كلٍّ من أجهزة أندرويد وiOS.
تطبيق Strong
يمكن من خلال هذا التطبيق تسجيل التدريبات الخاصة بك بطريقة ممتعة وسهلة. ويأتي التطبيق مع تمارين وخطط مسجلة مسبقًا، ولكن يمكنك أيضًا إضافة خططك الخاصة.
ويسمح لك أيضًا بإنشاء روتينك وتتبع تقدمك بمرور الوقت. كذلك، يسمح لك التطبيق بتسجيل وزنك وقياسات جسمك المختلفة لتتبع زيادتها أو نقصانها.
تطبيق Jefit
يتيح لك هذا التطبيق تتبع التدريبات الخاصة بك، ويأتي مع تمارين وخطط مسجلة مسبقًا، بينما يمكنك إضافة أخرى. ويمكنك أيضًا تتبع تقدمك بمرور الوقت وتسجيل وزنك وقياسات جسمك.
ومع هذا التطبيق، يمكنك الوصول إلى مجتمع الأشخاص الذين يستخدمونه والاطلاع على خطط التدريب التي ينشِئونها ويشاركونها.
تطبيق Nike Training Club
يحتوي هذا التطبيق على أكثر من 185 تمرينًا في فئات، مثل: القوة والتحمل واليوغا والركض وغيرها. ويحدد هذا التطبيق أيضًا خططًا وفقًا لأهدافك وكمية المعدات التي تريد استخدامها والتدريبات التي تريد القيام بها خلال الأسبوع.
ويقدم لك أيضًا التمارين وفقًا لسجل التدريب الخاص بك، ومقاطع فيديو حول كيفية أدائها بطريقة صحيحة.
تطبيق Nike Run Club
هذا التطبيق مخصص للعدائين، ويسمح لهم بتسجيل التدريبات الخاصة بهم وتتبع التقدم الذي يحرزونه. كذلك باستخدام هذا التطبيق ستصبح أيضًا جزءًا من مجتمع Nike Run، وستتمكن من مقارنة تقدمك مع مستخدمي التطبيق الآخرين.
تطبيق Strava
تكمن أهمية استخدام هذا التطبيق في أنشطة ركوب الدراجات الهوائية والسباحة والجري. ومع Strava ستتمكن من تحليل أدائك وتقدمك بالتمرينات بمرور الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تتبع المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة.
وباستخدام هذا التطبيق سيصبح لديك أيضًا، إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين يستخدمونه لمشاركة تقدمك ومتابعة نشاطات المستخدمين الآخرين.
ويحتوي هذا التطبيق أيضًا على العديد من مسارات الجري وركوب الدراجات المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى تحديات ومسابقات شهرية لإبقائك متحمسًا.
تطبيق MyFitnessPal
يحتوي هذا التطبيق على عداد السعرات الحرارية، إذ يمكنك تسجيل كل ما تتناوله من طعام. وباستخدام هذا التطبيق، ستتمكن من الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للطعام بحيث يتوفر أكثر من 6 ملايين نوع من الأطعمة، لتتمكن من احتساب السعرات الحرارية. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكنك إنشاء أطعمة غير موجودة في قاعدة البيانات.
تطبيق Daily Yoga
يعتبر أفضل تطبيق يوغا ويحتوي على أكثر من 50 دورة لهذه الرياضة. وسيكون لديك خيارات الوصول إلى فصول ذات مدة مختلفة تتراوح بين 5 و 45 دقيقة، و3 أنواع من القوة هي المنخفضة، المتوسطة، والعالية.
تطبيق Endomondo
يتيح لك هذا التطبيق متابعة أدائك وتقدمك في أكثر من 60 رياضة متنوعة، بما في ذلك اليوغا والتنس وكرة القدم والجري وركوب الدراجات وكمال الأجسام. كما إنه يتزامن مع التطبيقات والأجهزة الأخرى، مثل "فيتبيت" و"غارمن" و"غوغل فيت" وغيرها.
ومثل العديد من التطبيقات الأخرى التي ذكرناها، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى مجتمع الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق ومشاركة تمارينك وتقدمك معهم، والاستفادة من تمارينهم وخبراتهم.
تطبيق Calm
إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقليل التوتر والقلق وزيادة التركيز وتحسين جودة النوم، فهذا التطبيق مناسب لك. إذ إن Calm هو تطبيق للتأمل، يتضمن تأملات موجهة وقصص ما قبل النوم وبرامج التنفس والموسيقى الهادئة. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الكثير من المعالجين والمتخصصين في علم النفس والصحة العقلية بهذا التطبيق كأداة تساعد على إزالة التوتر.