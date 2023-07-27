إليك أفضل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية المجانية لعام 2023

تطبيق Strong

يمكن من خلال هذا التطبيق تسجيل التدريبات الخاصة بك بطريقة ممتعة وسهلة. ويأتي التطبيق مع تمارين وخطط مسجلة مسبقًا، ولكن يمكنك أيضًا إضافة خططك الخاصة.

ويسمح لك أيضًا بإنشاء روتينك وتتبع تقدمك بمرور الوقت. كذلك، يسمح لك التطبيق بتسجيل وزنك وقياسات جسمك المختلفة لتتبع زيادتها أو نقصانها.

تطبيق Jefit

يتيح لك هذا التطبيق تتبع التدريبات الخاصة بك، ويأتي مع تمارين وخطط مسجلة مسبقًا، بينما يمكنك إضافة أخرى. ويمكنك أيضًا تتبع تقدمك بمرور الوقت وتسجيل وزنك وقياسات جسمك.

ومع هذا التطبيق، يمكنك الوصول إلى مجتمع الأشخاص الذين يستخدمونه والاطلاع على خطط التدريب التي ينشِئونها ويشاركونها.

تطبيق Nike Training Club

يحتوي هذا التطبيق على أكثر من 185 تمرينًا في فئات، مثل: القوة والتحمل واليوغا والركض وغيرها. ويحدد هذا التطبيق أيضًا خططًا وفقًا لأهدافك وكمية المعدات التي تريد استخدامها والتدريبات التي تريد القيام بها خلال الأسبوع.

ويقدم لك أيضًا التمارين وفقًا لسجل التدريب الخاص بك، ومقاطع فيديو حول كيفية أدائها بطريقة صحيحة.