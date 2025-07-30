دمج AI بواتساب يعرض "ميتا" للمساءلة في إيطاليا

فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقًا رسميًا مع شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لتطبيق "واتساب"، على خلفية اتهامات بإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق عبر دمج مساعد الذكاء الاصطناعي "ميتا AI" داخل التطبيق دون الحصول على موافقة المستخدمين، بحسب "رويترز".

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وأوضحت الهيئة، المعروفة اختصارًا بـ AGCM، أن دمج الأداة الجديدة ضمن شريط البحث في واتساب، الذي بدأ منذ مارس/ آذار 2025، قد يؤدي إلى توجيه المستخدمين تلقائيًا نحو خدمات "ميتا"، بما يشكل خطرًا على مبدأ المنافسة ويحدّ من فرص الشركات المنافسة في هذا المجال.

واعتبرت الهيئة أن ميتا قد تكون خالفت قواعد المنافسة الأوروبية من خلال هذا الدمج الإجباري، مما يمنحها أفضلية غير عادلة لا تعتمد على جودة الخدمة بقدر ما تعتمد على استغلال الانتشار الواسع للتطبيق.

وقالت في بيانها: "يبدو أن ميتا تدفع المستخدمين نحو استخدام خدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس عبر التنافس الشريف، بل من خلال فرض الخدمة ضمن بيئة تطبيق واتساب".

من جانبها، أكدت شركة "ميتا" أنها تتعاون مع الجهات الإيطالية، مشيرة إلى أن خدمة الذكاء الاصطناعي التي توفرها تعود بالنفع على المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إتاحة ميزات الذكاء الاصطناعي مجانًا داخل واتساب تمنح ملايين الإيطاليين فرصة لاستخدام تقنية موثوقة في بيئة مألوفة وآمنة".

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يُشار إلى أن قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي تُجيز فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات التي يُثبت تورطها في استغلال مراكزها المهيمنة.

وبحسب الهيئة، فقد جرى تنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب ميتا داخل إيطاليا بالتعاون مع وحدة الشرطة الضريبية المختصة بمكافحة الاحتكار.