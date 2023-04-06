سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، أن سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي اختير ليكون أول رائد فضاء عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية.

وستكون تلك الخطوة إنجازا جديدا سيجعل دولة الإمارات العربية المتحدة العاشرة عالميًا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

و أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم (الخميس)، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 28 أبريل الجاري.

وقال، إن سلطان النيادي خضع لتدريبات مكثفة لأكثر من 55 ساعة في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا، في مركز جونسون للفضاء وخاض 9 جولات تدريبية، امتدت كل واحدة منها لنحو 6 ساعات.