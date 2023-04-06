سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، أن سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي اختير ليكون أول رائد فضاء عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية.
وستكون تلك الخطوة إنجازا جديدا سيجعل دولة الإمارات العربية المتحدة العاشرة عالميًا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
و أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم (الخميس)، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 28 أبريل الجاري.
وقال، إن سلطان النيادي خضع لتدريبات مكثفة لأكثر من 55 ساعة في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا، في مركز جونسون للفضاء وخاض 9 جولات تدريبية، امتدت كل واحدة منها لنحو 6 ساعات.
وقال سالم حميد المري مدير المركز عبر "تويتر": "رائد الفضاء سلطان النيادي سيخوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.. هذه المهمة هدف لطالما عملنا على تحقيقه، ومحطة استثنائية لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء".
وأضاف: "محطة ستجعل الإمارات الدولة العاشرة التي تطلق مهمات من هذا النوع خارج محطة الفضاء الدولية".
من جهته، علق سلطان النيادي عبر "تويتر" قائلاً: "اختياري لأكون أوّل رائد فضاء عربي يقوم بمهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية فخر كبير، وفي الوقت ذاته مسؤولية كبرى".
وأضاف: "أنتظر هذه اللحظة التاريخية التي تتوّج سنوات من التدريبات بمختبر الطفو المحايد في ناسا.. وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل وطني، ومتابعة مسيرة استثنائية بدأتها أجيال من رواد الفضاء قبلي".
ويخضع رواد الفضاء الذين يتم اختيارهم للقيام بمهمة السير في الفضاء عملية اختيار صارمة بناءً على مهاراتهم، وخبراتهم، وقدرتهم على التكيف مع بيئة الفضاء الصعبة.
يضاف إلى ذلك ضرورة إثبات كفاءة استثنائية في مجلات مختلفة، مثل الهندسة، والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة، إضافة إلى اللياقة البدنية، والمرونة العقلية، بحسب "وام".
وتعتبر عمليات السير في الفضاء، والمعروفة أيضًا باسم النشاط خارج المركبة (EVA)، ضرورية للحفاظ على قدرات محطة الفضاء الدولية، وتطويرها.
وتسمح تلك المهمة لرواد الفضاء بأداء مهام مختلفة؛ مثل صيانة الأنظمة الأساسية لمحطة الفضاء الدولية، وإصلاحها، وتركيب أجهزة تكنولوجية جديدة، وتجميع وإعادة بناء وحدات المحطة.
وتُشير عمليات السير في الفضاء إلى مدى أهمية التعاون الدولي على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يتعاون رواد الفضاء من مختلف البلدان، ويتبادلون المعرفة، والمصادر المختلفة.