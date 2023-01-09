كيف تسمح تقنية "EERIE AI" بالتحدث مع الموتى؟

ويمكن لهذه التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقليد الصوت وتعبيرات الوجه، ويتم استخدامها من جانب الخبراء في إنشاء نسخ افتراضية للأشخاص المتوفين.

ومن أجل أن تعمل هذه التقنية بشكل صحيح، ينبغي على الشخص المساعدة في إعدادها قبل وفاته، حيث يحتاج الشخص إلى قضاء سبع ساعات أمام الكاميرا حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من التعرف على الصوت والتحركات الخاصة بالشخص.