مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي في الإمارات

قررت شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي استثمار 1.5 مليار دولار لتعزيز ودعم مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "جي 42" الإماراتية.

وجرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين، بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة "جي 42"، بحسب بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي.

وبموجب الشراكة الموسعة، سينضم براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، إلى مجلس إدارة شركة "جي 42" الإماراتية.

وتهدف الاتفاقية إلى إدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، إضافة إلى دعم التوسع العالمي للشركة المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول لمعالجة القضايا الحكومية والتجارية عالمياً، وتطوير المهارات التقنية في دولة الإمارات.

وستستخدم "جي 42" منصة "مايكروسوفت أزور" لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما سيتعاون الجانبان لجلب البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

وسيوفر ذلك لهذه الدول فرص الوصول العادل للخدمات لمعالجة القضايا الحكومية والتجارية الرئيسية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.

وستُسهم الشراكة في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوِّعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكوين حوض مواهب يعزِّز من الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات والمنطقة بأسرها، بحسب البيان.