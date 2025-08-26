ميزة مخفية في آيفون تحسن جودة المكالمات.. كيف تصل إليها؟

أطلقت أبل الإصدار التجريبي العام الرابع من نظام iOS 26 منذ أيام قليلة، وقد أضافت ميزة فحص المكالمات والمزيد إلى هواتف آيفون للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي.

ولكن ليس عليك أن تكون مطورًا أو مختبرًا تجريبيًا لاستخدام ميزة عزل الصوت، وهي ميزة مخفية في آيفون تحسّن وضوح مكالماتك للشخص الآخر. وهذه الميزة متاحة فقط للمكالمات الهاتفية العادية حاليًا.

تفعيل الميزة

عند تفعيل ميزة عزل الصوت، تخفف من ضوضاء الخلفية المشتتة التي تقاطع مكالماتك. بهذه الطريقة، إذا كنت في مكالمة عمل أو تتحدث مع أصدقائك، فلن يقاطعك مرور شاحنة أو أصوات البناء خارج منزلك.

ولتفعيل ميزة عزل الصوت، يجب أن تكون في مكالمة هاتفية نشطة، حيث إن الميزة غير موجودة في الإعدادات. وبمجرد تفعيلها، ستظل ميزة عزل الصوت مفعلة لجميع المكالمات المستقبلية ما لم تقم بتوقيفها يدويًا.

ولتفعيل الميزة، انقر على تطبيق الهاتف وأثناء إجراء مكالمة هاتفية، مرر سريعًا للأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة للوصول إلى مركز التحكم، ثم انقر على "عناصر تحكم الهاتف" أعلى الشاشة.

الآن حدد خيار "عزل الصوت" لتفعيل الميزة. أما لتعطيلها، فاتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه وانقر على "قياسي" في "عناصر تحكم الهاتف". سيؤدي ذلك إلى إعادة الميكروفون إلى إعداده الافتراضي.

خيارات مفيدة

بالقرب من خيار "عزل الصوت" في عناصر تحكم الهاتف، ستجد أيضًا "واسع الطيف" و"تلقائي". هذه أوضاع ميكروفون مختلفة يمكنك تفعيلها.

وعلى عكس "عزل الصوت" الذي يخفت أصوات الخلفية، يضخم خيار "واسع الطيف" أصوات الخلفية دون التأثير على صوتك. ويعد مفيدًا للمكالمات التي تضم عدة أشخاص على خط هاتف واحد.

بهذه الطريقة، يمكن سماع الجميع، وليس فقط الشخص الذي يحمل الهاتف. حاليًا، يتوفر خيار "واسع الطيف" فقط لمكالمات فايس تايم، لكنها قد تصبح متاحة للمكالمات الهاتفية مستقبلاً.

أما الوضع التلقائي فسيختار الوضع الأنسب لمكالمتك، على سبيل المثال، يستخدم الوضع التلقائي عزل الصوت لحجب الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات باستخدام جهاز الاستقبال، ويستخدم وضع الميكروفون القياسي للمكالمات باستخدام مكبر الصوت.