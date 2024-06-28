هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفوق على طلاب الجامعات؟

دعوة لاستيقاظ المعلمين

خلال بحث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم، أنشأ باحثون 33 طالبًا وهميًا، واستخدموا أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT للإجابة عن أسئلة الامتحانات، للحصول على درجة جامعية في علم النفس.

وقالوا إن نتائج طلاب الذكاء الاصطناعي كانت أعلى بنصف درجة في المتوسط ​​من نتائج نظرائهم في الحياة الواقعية. وأكدوا أن أجوبة الذكاء الاصطناعي تكاد تكون غير قابلة للاكتشاف، حيث لم تثِر في 94% من الحالات مخاوف المصححين بشأن العلامات.

وأشار الباحثون أن هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن طلبات الذكاء الاصطناعي حصلت بقوة على درجات أعلى من الطلاب الحقيقيين. بالتالي، يمكن للطلاب الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يتم اكتشافهم، بذلك يحصلون على درجات أفضل من أولئك الذين لم يغشوا.

وأوضح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تكون دعوة لاستيقاظ المعلمين في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي ابتعدت فيه العديد من المؤسسات التعليمية عن الاختبارات التقليدية لجعل التقييم أكثر شمولًا.