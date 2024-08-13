كشف رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الاثنين، عن تعرض منصة "إكس" المملوكة له، لهجوم إلكتروني ضخم.

وذكر في تدوينات عبر حسابه في المنصة أن الهدف من الهجوم هو عرقلة مقابلته المنتظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب أغنى رجل في العالم على حسابه في المنصة: "يبدو أن هناك هجمات ضخمة موزعة لحجب الخدمة على (إكس) نعمل على صدها".

ويلقي ماسك، الذي صوّت سابقاً للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب، منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد، الشهر الماضي.

وتم حظر حسابات ترامب على "تويتر"، بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في كانون الثاني/يناير 2021، لكنّ ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف مقابلة، الاثنين، إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.

وكتب ماسك في تدوينة أخرى: "قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم"، متعهداً بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المستمعين ثم نشرها دون تعديل في وقت لاحق.