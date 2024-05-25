"غوغل" تطور محرك البحث الجديد "إيه آي أوفرفيوز"

اتخذت شركة "غوغل" خطوات لتطوير محرك البحث الجديد "إيه آي أوفرفيوز" ، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد أن أبلغ مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى تنطوي على خطورة محتملة.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة لوكالة "فرانس برس" الجمعة إنها "تصرفت بسرعة عندما كان ذلك مبررا بموجب قواعد الإشراف على المحتوى لدينا".

ونشر المدون دير أوباسانجو منشوراً بيّن من خلاله أنه لدى السؤال حول عدد الرؤساء المسلمين في تاريخ الولايات المتحدة، رد AI Overviews بأن باراك أوباما "يعتبره بعضهم أول رئيس مسلم".

وتعليقاً على هذا المثال، أوضحت ناطقة باسم "غوغل" أن هذه النتيجة "انتهكت سياساتنا وعمدنا إلى إزالتها".

ونشر مستخدم آخر عبر حسابه المسمى "بيكسلباتس" PixelButts على منصة "إكس"، لقطة شاشة تعرض إجابة محرك البحث على سؤال بشأن طريقة تتيح "عدم التصاق الجبن بالبيتزا".

وبالإضافة إلى خلط الجبن مع الصلصة، اقترح محرك البحث التابع لـ"غوغل" إضافة غراء "غير سام" إلى الجبن.

واعتبرت الصحافية كريستي هاينز عبر منصة "إكس" أن هذا الرد مستوحى من تعليق نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت" قبل أكثر من عقد.

وسلّط الرئيس الجديد للموقع الساخر "ذي أونيون"، الضوء على العلاقة بين ردود معينة والمحتوى الفكاهي المنشور على منصته.

ومن بين الأمثلة، ادعى محرك البحث AI Overview أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" اعترفت رسمياً باستخدامها أقلام تحديد سوداء.

يستند محرك البحث في هذه الحالة إلى مقال ساخر نشره "ذي أونيون"، مفاده بأن الفقرات غير المقروءة في وثائق الوكالة ناتجة عن خطأ وليس رغبة في إخفاء محتوى معين.

وعلقت الناطقة باسم "غوغل" أن المجموعة "تستخدم هذه الأمثلة لتطوير نظامنا، وقد تم تنفيذ بعض هذه التحسينات بالفعل".

وفي منتصف أيار/مايو، قدمت غوغل ميزة AI Overviews، التي تقدم نصاً مكتوباً رداً على عمليات البحث من دون الاكتفاء بعرض روابط للمواقع، كما كان الحال حتى الآن.

ولم تختف الروابط، بل وُضعت أسفل النصوص التي تظهر في عمليات البحث.