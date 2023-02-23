ابتكار نظام صوتي ذكي يتحكم بالآلات في المصانع رغم الضجيج
طور باحثون من معهد "فراونهوفر" الألماني، نظاما ذكيا يميز الأصوات في المصانع للتحكم بالآلات دون أن يؤثر الضجيج سلبيا على دقة الأوامر الصوتية.
ويتكيف النظام الصوتي مع حاجات المستخدمين من خلال تمييز أصوات الموظفين في المصنع، ما يسمح بتقليل استخدامهم لأياديهم وزيادة كفاءتهم.
وواجه الباحثون تحديا في بناء نظام التحكم الصوتي دون أن يتسبب بأخطاء في عمل الآلات، ما دفعهم إلى ابتكار حل جديد يعتمد على سماعات أذن ومكبرات صوت تزيل الضجيج من خلال تحديد مصدر الصوت واتجاه قدومه.
وقال مدير المشروع، مارفن نوردا: "في خطوة غير مسبوقة، أصبح العاملون قادرين على التحكم بالآلات الصناعية بالاعتماد على أصواتهم فقط، ما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".
ويسمح التواصل "عن بعد" مع الآلات بتحسين أمان العمل من خلال التحكم بآلات عدة دون الحاجة لأن يكون العامل قريبا، فضلا عن إمكانية استخدام جهاز محمول لإرسال الأوامر الصوتية.
ويحقق النظام الجديد تكاملا بين آلية عمل النظام الصوتي والروبوتات الصناعية، من خلال إصدار أوامر تتحكم بحركة الأذرع الروبوتية.
وتمتاز الأوامر الصوتية بكفاءتها العالية التي تتخطى كفاءة لوحات التحكم المعقدة المعرضة للخطأ، في حين تتسم الأوامر الصوتية المباشرة بالبساطة.
وتسمح التقنية الجديدة بتمييز آلاف الأوامر الصوتية باختلاف تطبيقاتها، دون أن تكون محدودة بصوت واحد، ويمكن إضافة الأوامر الجديدة والمعدلة بسرعة وتدريب النظام الصوتي وفقها.
ويعمل الباحثون مع الشركات الصناعية مباشرة لتوفير الحلول المتوافقة مع احتياجاتهم، ما يمكنهم من تشغيل نظام التحكم الصوتي مباشرة، بعد إضافته إلى مخدم الشركة أو تخزينه سحابيا وفقا لمتطلبات العمل.
وبعد تجهيز الباحثين نظام التحكم للاستخدام الصناعي، فإنهم يعملون حاليا على اختباره في بيئات صناعية مختلفة، ومن المقرر عرضه على العامة في معرض "هانوفر ميس" في الفترة بين 17 إلى 21 أبريل/نيسان 2023، لعرض إمكانيات النظام المتعددة.
ويعمل معهد "فراونهوفر" على تطوير تقنية سماع ذكية لاستخدامها مستقبلا بدلا من سماعات الأذن ومكبرات الصوت، ما يرفع كفاءة الاستخدام ويسهل من عمليات التحكم.