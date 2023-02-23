ابتكار نظام صوتي ذكي يتحكم بالآلات في المصانع رغم الضجيج

وواجه الباحثون تحديا في بناء نظام التحكم الصوتي دون أن يتسبب بأخطاء في عمل الآلات، ما دفعهم إلى ابتكار حل جديد يعتمد على سماعات أذن ومكبرات صوت تزيل الضجيج من خلال تحديد مصدر الصوت واتجاه قدومه.

وقال مدير المشروع، مارفن نوردا: "في خطوة غير مسبوقة، أصبح العاملون قادرين على التحكم بالآلات الصناعية بالاعتماد على أصواتهم فقط، ما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".

ويسمح التواصل "عن بعد" مع الآلات بتحسين أمان العمل من خلال التحكم بآلات عدة دون الحاجة لأن يكون العامل قريبا، فضلا عن إمكانية استخدام جهاز محمول لإرسال الأوامر الصوتية.