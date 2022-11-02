"أمازون" تطور جهازا يحمي السيارات من السرقة والحوادث

تخطط شركة "رينغ" الأمريكية المملوكة من قبل شركة أمازون لإطلاق جهاز إنذار للسيارات مدعوم بتطبيق ذكي في المستقبل القريب.

ويستطيع جهاز الإنذار أن يرسل إشعارات إلى تطبيق الهاتف الذكي عند رصده أي محاولة لاقتحام السيارة أو اصطدام سيارة أخرى بها.

ويمكن أن يساهم الجهاز في رفع أمان استخدام السيارات، من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتنبيه المستخدم مباشرة بواسطة هاتفه الذكي.

والجهاز مزود بإنذار صوتي يمكن تشغيله عن بعد، ويتصل من خلال إشارات واي فاي لاسلكية، مع إمكانية الاتصال بشبكة "أمازون سايدولك" الذكية لتحديد المواقع، وربط الأجهزة المنزلية المختلفة ببعضها بواسطة إشارات بلوتوث منخفضة الطاقة.

ويفيد الجهاز في تزويد سوق السيارات الذكية بتقنية جديدة تسمح للمشاركين بالاطمئنان على سياراتهم عن بعد.

ويشبه شكل الجهاز مكعبا أسود عليه العلامة التجارية للشركة، ويبلغ ثمنه 59.99 دولار، وفقا لصفحة الدعم الخاصة بالشركة.

ولم توضح الشركة الموعد المحدد لإطلاق الجهاز في السوق، ولكنها ذكرت في تغريدة لها على تويتر أنها تعمل على تطوير بعض الجوانب التقنية في الجهاز.

وقالت الشركة: "يمكن أن نطلق الجهاز في مطلع عام 2023 المقبل"؛ وفقا لموقع ذا فيرج.

ومع تنامي سوق السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، يمكن توظيف التقنيات الجديدة في زيادة خصوصية المستخدمين، وتحسين تجربة استخدام السيارات.

ويحظى أمان السيارة باهتمام متزايد لدى شرائح واسعة من مستخدمي مختلف أنواع السيارات، نظرا لكثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها.