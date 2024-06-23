"أبل" و"ميتا" تبحثان "شراكة" الذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، أن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة أبل النقاب عنه في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه أبل لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها وسط تقارير تفيد بأنها تناقش شراكة محتملة مع شريكتها في أدوات البحث غوغل التابعة لألفابت.

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش الشركة المصنعة لأجهزة آيفون شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى في مناطق مختلفة مثل الصين، حيث جرى حظر "تشات جي.بي.تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت.

وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" تُجري مناقشات مع أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها مع نظام "أبل إنتليغنس".

ولم تستجب "أبل" ولا "ميتا" ولا "أنثروبيك" بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل.