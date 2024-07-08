5 أمور يجب أن تعرفها عن الذكاء الاصطناعي

بعد أن أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في روتيننا اليومي، حيث يوفر الراحة والكفاءة التي نحتاجها لأداء المهام في وقت أقل، ويحاكي الذكاء الاصطناعي التفكير البشري، وقد أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، هناك 5 أمور مهمة قد لا تعرفها عنه.

فمن المساعدين الصوتيين إلى الأجهزة المنزلية الذكية، من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيغير طريقة عملنا وحياتنا.

رغم وجود الكثير من المعلومات حول الذكاء الاصطناعي، فإنه ليس من السهل دائمًا التمييز بين الحقيقة والخيال أو العثور على تفسيرات يسهل فهمها، ولهذا السبب سنقدم سلسلة من الشرح البسيط والمختصر لمساعدة أي شخص على فهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل، وكيف يغير العالم من حولنا.

وتاليًا بعض الأشياء التي قد تتعلمها:

موجود بالفعل في حياتنا اليومية

من المحتمل أنك تفاعلت مع الذكاء الاصطناعي، دون أن تدرك ذلك، إذا سبق لك أن بحثت عن صورة معينة في صور غوغل، أو سألت مكبر صوت ذكيًّا عن الطقس، أو تم إعادة توجيهك عن طريق نظام الملاحة في سيارتك، فقد ساعدك الذكاء الاصطناعي.

وفيما قد تبدو هذه الأمثلة واضحة، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورًا في حياتك قد لا تدركه. فهو يساعد أيضًا في حل بعض التحديات العالمية الكبرى.

على سبيل المثال، هناك تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزارعين على تحديد المشكلات المتعلقة بالمحاصيل. وهناك الآن أنظمة يمكنها فحص معلومات حركة المرور على مستوى المدينة في الوقت الفعلي لمساعدة الأشخاص على تخطيط مسارات قيادتهم بكفاءة.

معالجة أزمة المناخ العالمية

يوفر لنا الذكاء الاصطناعي القدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات والكشف عن الأنماط، وهي مساعدة لا تقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ.

وإحدى حالات الاستخدام الشائعة هي الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد الأشخاص على تنظيم كمية الطاقة التي يستخدمونها عن طريق إيقاف تشغيل التدفئة والأضواء عند مغادرة المنزل.

ويساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في وضع نموذج لذوبان الأنهار الجليدية والتنبؤ بارتفاع مستويات سطح البحر بشكل فعال، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقت سريع.

ويدرس الباحثون أيضًا التأثير البيئي لمراكز البيانات وحوسبة الذكاء الاصطناعي نفسها من خلال استكشاف كيفية تطوير أنظمة وبنى تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

التعلم من الأمثلة في العالم الحقيقي

مثلما يتعلم الطفل من خلال الأمثلة، ينطبق الأمر نفسه على خوارزميات التعلم الآلي عبر مجموعات كبيرة من الأمثلة، مثل: بيانات الطقس، والصور والموسيقى، التي يمكننا استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي.

اكتشاف التزييف العميق

هي عبارة عن صور أو كلام أو موسيقى أو مقاطع فيديو تبدو حقيقية، لكن في الحقيقة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة الصور أو الصوت الموجود في العالم الحقيقي، ورسم خرائط لهم بالتفصيل، ثم التلاعب بها لإنشاء أعمال خيالية تتطابق مع الحياة بشكل يفوق التوقعات، ويمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في اكتشاف هذه التزييفات.

لا يمكن تعليمه أن يكون إنسانًا

ورغم ذكاء وقدرات الذكاء الاصطناعي، لكنه لن يكون قادرًا على فهم كل ما يستطيع البشر فهمه. في الواقع، يمكنك إعطاء نظام الذكاء الاصطناعي جميع البيانات الموجودة في العالم، ولكنه رغم ذلك، لا يمكنه فهم كل إنسان على هذا الكوكب، وذلك لأننا شخصيات معقدة ومتعددة الأبعاد تقع خارج البيانات التي تستخدمها الآلات لفهم الأشياء.