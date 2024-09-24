بينها "المجرفة" و"الفجل".. رموز تعبيرية طال انتظارها تصل قريبا

من المتوقع أن تصل ثمانية رموز تعبيرية جديدة إلى الهواتف الذكية قريبًا، والتي ستحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، خاصة الرمز التعبيري مع أكياس تحت العين.

وأصدر موقع Emojipedia، وهو موقع مرجعي شهير للرموز التعبيرية، صورًا نموذجية قبل بضعة أشهر، ومؤخرًا، وافق اتحاد يونيكود، وهو منظمة غير ربحية تشرف على معايير الرموز التعبيرية العالمية والإصدارات الجديدة، على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة.

وقال موقع Emojipedia، إنه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية البدء في استخدام هذه الرموز عبر أجهزة رقمية مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة وطوال عام 2025.

رموز طال انتظارها

وأخيرًا، سيظهر قريبًا رمز تعبيري يمثل الأغلبية، وهو عبارة عن وجه منهك مع أكياس منتفخة تحت عينيه، وهو واحد من ثمانية رموز تعبيرية جديدة ستظهر على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

وهذه الرموز الجديدة المنتظرة، سوف تتضمن أيضًا نبات الفجل، وقيثارة، وشجرة بلا أوراق، وبصمة إصبع، ومجرفة، وبقع أرجوانية، وعلمًا للجزيرة النائية في القناة الإنجليزية التي تسمى سارك.

وكان للوجه التعبيري المنهك شرف الفوز بالرمز التعبيري الأكثر ترقبًا في جوائز الرموز التعبيرية العالمية حيث حصل على أكثر من 60% من الأصوات، في حين جاءت البقعة والمجرفة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ورغم أن هذه الصور قد تبدو سخيفة، إلا أن الشجرة الخالية من الأوراق تهدف إلى زيادة الوعي بالجفاف وتغير المناخ، الذي يسعى إلى الإضاءة عليهما اتحاد يونيكود، للحد من هذه الظواهر التي تهدد البيئة.

لمسات خاصة

وأضفت خدمات التشغيل المختلفة، مثل نظام التشغيل iOS من شركة "أبل" الأمريكية، ونظام التشغيل "أندرويد"، والشركات الأخرى، لمستها الخاصة على تصميمات الرموز التعبيرية، لكنها في مضمونها بقيت مشابهة للتصميم الأصلي.

يذكر أن آخر مرة تمت فيها إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى فهرس الأحرف الواسع كانت في سبتمبر الماضي، وقد جلب تحديث iOS 17.4 لأجهزة آيفون هذه الرموز التعبيرية إلى المستخدمين، مع العلم أن عدد الرموز التعبيرية الرسمية يبلغ حولي 3700، وأكثرها شيوعًا هي القلب الأحمر، وعلامة الاختيار الخضراء، ورمز النار، والوجه الباكي، والشرارات.