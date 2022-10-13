"Places".. تطبيق جديد من "مايكروسوفت" لإدارة عمل الشركات

كشفت شركة "مايكروسوفت"، عن تطبيق رقمي جديد من شأنه مساعدة الشركات على إدارة بيئات العمل المختلطة بشكل أفضل، بما في ذلك تتبع فريق العمل، ومعرفة نسبة الحضور في المكتب.

وفي حدث "Ignite" التي أقامته الشركة، الأربعاء، أطلقت "مايكروسوفت" تطبيق "Places" الجديد الخاص ببيئات العمل المختلفة والمصمم خصيصًا للمساعدة في مواجهة تحديات العمل المختلط.

وقالت الشركة إنه سيتم إطلاق التطبيق قريبًا في مرحلة تجريبية، دون تحديد موعد محدد.

وقال لارس جونسون، كبير المديرين في شركة "مايكروسوفت"، إن "هناك العديد من الدوافع وراء إطلاق التطبيق الجديد، والتي ظلت قيد التطوير لأكثر من عام".

وأضاف جونسون أن "الموظفين أرادوا فرصًا للتواصل شخصيًا مع زملائهم، وذلك في ظل الاتجاه العام نحو العمل عن بُعد، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات اللازمة للتنسيق الفعال".

وأشار إلى أن "Places" يعد محاولة من مايكروسوفت للتغلب على هذه العقبات باستخدام أداة تعرض حالة العمل في الوقت الفعلي للموظفين، بما في ذلك الفرق البعيدة والمختلطة بالكامل".

وأوضح أن الفكرة هي مساعدة الموظفين على فهم مكان جلوس زملائهم، وكيفية حجز مكان في الأيام التي يخطط فريقهم للحضور إليها، وكيف يستخدم الناس المكتب بنشاط.

ولفت إلى أن "إنشاء أماكن فعالة وتنسيق أماكن العمل سيلعب دورا حاسما في إنجاح العمل المختلط والشخصي".

وتابع أنه "تحقيقا لهذه الغاية، يظهر التطبيق مساحات العمل التي حجزها الآخرون، بحيث يمكن لأي شخص حجز مكان قريب إذا اختار ذلك".

وشاركت "مايكروسوفت" لقطة شاشة للتطبيق تظهر "طريقة عرض لوحة المعلومات" التي تسمح للمسؤولين بتعقب نسبة الحضور المئوية الخاصة بفريق العمل المقرر تواجده في المكتب في يوم معين، كما أنها تتيح لمديري الشركات بسرد المكان الذي يعمل فيه الفريق في أسبوع معين".

ويعرض التطبيق أيضا جدول العمل في المكتب وأيام العمل عن بعد أيضا لكل موظف، بالإضافة إلى مدى توفرها الحالي على سبيل المثال، في المكتب أو عن بُعد أو متنقل.

ويوفر التطبيق خدمة تحديد الطريق والملاحة المكتبية، وإرشادات حول وقت التنقل، وأدوات لجدولة وقت السفر، وإحصاءات حول استخدام المساحة على سبيل المثال، فرص توفير الطاقة.

وبالإضافة إلى تتبع مواقع الأشخاص، تم تصميم التطبيق أيضا لمساعدة المسؤولين في تنظيم العمل من حولهم من خلال تقديم "رؤى وإرشادات" حول وقت السفر بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على الانتقال إلى مواقع العمل داخل المكاتب بأنفسهم.

وتم تصميم تطبيق "Places" لمساعدة المديرين على التخطيط لاستخدام المكتب بشكل أفضل، مع إبراز كيفية استخدام المساحات حتى يتمكنوا من التخطيط لمقدار المساحة التي قد يحتاجون إليها في المستقبل.

وقالت "مايكروسوفت" إن التطبيق الجديد يمكنه تقديم معلومات حول "المشاعر المتعلقة بالسياسات المختلطة" لمساعدة المديرين على تحديد كيفية تنظيم فرقهم التي تعمل عن بعد.

ويتزامن إطلاق "Places" مع دفع أوسع في "مايكروسوفت" والمنافسين مثل "غوغل" لتحديث برامج متعلقة بأماكن العمل والإنتاجية لتلبية احتياجات القوى العاملة المختلطة بشكل متزايد.

وتراوحت هذه التعديلات البسيطة، مثل السماح للمشاركين في اجتماع "Outlook" بالرد على دعوة الحضور لحضور الاجتماعات عن بُعد أو لمستخدمي "تقويم غوغل لبث مواقع عملهم، وصولا إلى إطلاق خدمات جديدة تماما مثل "Microsoft Viva" للمساعدة في تنظيم القوى العاملة عن بُعد.

وتحتاج الشركة أيضا إلى البقاء على أهبة الاستعداد إذا أرادت التنافس مع شركات ناشئة، مثل "زووم"، التي تقدم بالفعل منافس دردشة على غرار "Slack"، التي يقال أيضا إنها تخطط للانضمام إلى "Outlook" من خلال إطلاق تطبيقات البريد الإلكتروني والتقويم قبل نهاية عام.

وكانت "مايكروسوفت" واحدة من أوائل الشركات التي اقترحت أن سياسات العمل الهجين بمعنى الحضور الفعلي والعمل عن بعد التي تم تقديمها بعد جائحة كورونا، لن تختفي مع تخفيف قيود الإغلاق.

وبعد مرور أكثر من عامين، يبدو التنبؤ أكثر دقة من أي وقت مضى مع اتجاه العالم إلى تطبيق العمل عن بعد.