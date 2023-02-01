مهندستان سوريتان تطوران تطبيقاً ذكياً لتحسين الزراعة ومكافحة الآفات
صممت المهندستان السوريتان روان بسام جاسم ونور الهدى المشرقي، من جامعة دمشق السورية، تطبيقا زراعيا ذكيا للهاتف المتحرك يهدف لتحسين مختلف الزراعات الحقلية والمنزلية وكذلك مكافحة الآفات.
ويزود تطبيق GRW – SMART المستخدم ببيانات كاملة عن الأمراض الزراعية والآفات التي تصيب المزروعات، من خلال التقاط صورة لها وتحليلها بواسطة الشبكات العصبية الاصطناعية.
ودرب الباحثون نظام تعلم الآلة على نحو 54 ألف صورة للمزروعات والأمراض التي تصيبها، ما سمح للذكاء الاصطناعي بتشخيص 38 مرضا زراعيا.
ويشخص الذكاء الاصطناعي أمراض النبات في الصورة المُلتقطة بشكل فوري، ويمتاز التشخيص بدقته لأنه يأخذ المعلومات من خبراء وفلاحين عانوا من المشكلة ذاتها في وقت سابق ونجحوا في حلها.
والتطبيق الجديد مزود بتقنية الواقع الافتراضي المعزز والمطور لمحاكاة عمليات الزراعة المنزلية وزراعة الحقول، من خلال التخطيط الاستراتيجي لكل مرحلة.
ويقلل التخطيط الاستراتيجي هامش الخطأ والتكاليف غير الضرورية؛ مثل إمكانية حساب مساحة الأرض، ووضع خطة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة، وإمكانية بناء بيوت بلاستيكية، فضلا عن بيانات الري، والمسافة بين الشتلات والتصميم الزراعي لها.
ويستطيع مستخدمو التطبيق الانضمام إلى مجتمع زراعي مع إمكانية الدردشة مع مهندسي الزراعة ومختلف الشركات والخبراء وأصحاب المشاتل والفلاحين والتجار وغيرهم من المستخدمين باللغة العربية.
ويعرض التطبيق بيانات عن حالة الطقس وتوقعات الأيام المقبلة، مقدما توصيات متعلقة بوقت السقاية وفق مخططات هطول الأمطار التراكمية، فضلا عن إرسال إشعارات تنبه المستخدم إلى أوقات رش المبيدات والأدوية المضادة للحشرات.
فكرة الابتكار
وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"؛ قالت المهندسة روان بسام جاسم، إن "فكرة الابتكار نبعت من مناقشة حالة نمو نبتة (الهالوك) المتطفلة إلى جانب نبتة التبغ، وكيفية التخلص منها، في مجموعة على تطبيق (واتس أب) ضمت حوالي 300 مهندس زراعي وشركات مصرية لاقتراح الحل الأفضل، ما دفعنا إلى تصميم تطبيق يجمع النقاشات الزراعية ويوجهها".
وأضافت: "التطبيق سهل الاستخدام ويعمل بنظام آندرويد 5.0.0 ويتوافق مع الأنظمة الحديثة، ويحتوي على رسومات عالية الدقة".
ويعتمد التطبيق على الرسومات وقلة الكتابة لتوجيه المستخدم أثناء التنقل بين واجهاته، ما يساعد الأشخاص الأميين أيضا على استخدام التطبيق بمساعدة مقاطع توضيحية وأصوات وألوان جذابة.
واطلع الباحثون على تطبيقات سابقة، مثل تطبيق "بلانكتس" لعلاج الآفات والأمراض، ولكن التطبيق الجديد يمتاز باستخدامه الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض.
وأضافت المهندسة روان جاسم حسابات خاصة لمهندسين زراعيين على التطبيق، وهي تعمل حاليا على إدراجه في متجر "غوغل بلاي ستور" لتطبيقات الهواتف الذكية.
وحاز التطبيق على الميدالية الذهبية محققا المركز الأول في معرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ضمن قسم تقنيات الحاسوب في جامعة دمشق للعام 2022.
وأشارت المهندسة روان إلى أنها تسعى إلى تطوير التطبيق مستقبلا وإيصاله إلى مرحلة ينافس فيها التطبيقات الزراعية الذكية على مستوى العالم.