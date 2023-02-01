مهندستان سوريتان تطوران تطبيقاً ذكياً لتحسين الزراعة ومكافحة الآفات

صممت المهندستان السوريتان روان بسام جاسم ونور الهدى المشرقي، من جامعة دمشق السورية، تطبيقا زراعيا ذكيا للهاتف المتحرك يهدف لتحسين مختلف الزراعات الحقلية والمنزلية وكذلك مكافحة الآفات.

ويزود تطبيق GRW – SMART المستخدم ببيانات كاملة عن الأمراض الزراعية والآفات التي تصيب المزروعات، من خلال التقاط صورة لها وتحليلها بواسطة الشبكات العصبية الاصطناعية.

ودرب الباحثون نظام تعلم الآلة على نحو 54 ألف صورة للمزروعات والأمراض التي تصيبها، ما سمح للذكاء الاصطناعي بتشخيص 38 مرضا زراعيا.

ويشخص الذكاء الاصطناعي أمراض النبات في الصورة المُلتقطة بشكل فوري، ويمتاز التشخيص بدقته لأنه يأخذ المعلومات من خبراء وفلاحين عانوا من المشكلة ذاتها في وقت سابق ونجحوا في حلها.

والتطبيق الجديد مزود بتقنية الواقع الافتراضي المعزز والمطور لمحاكاة عمليات الزراعة المنزلية وزراعة الحقول، من خلال التخطيط الاستراتيجي لكل مرحلة.