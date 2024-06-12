أبرز ما كشفت عنه أبل في حدثها الكبير للذكاء الاصطناعي

دخلت شركة أبل للتو حقبة جديدة تمامًا من خلال تقديم أولى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لجهاز آيفون.

ففي مؤتمرها السنوي للمطورين 2024 ، كشفت الشركة عن الدفعة الأولى من الأدوات التي تدعمهاApple Intelligence بدءًا من Genmoji المخصص، وهي الرموز التعبيرية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت أيضًا عن شراكة مع OpenAI لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وأثناء العرض التقديمي، شددت شركة أبل على الخصوصية والأمان، مشيرة إلى أن معظم وظائف الذكاء الاصطناعي سيتم إجراؤها على الهاتف.

وقالت الشركة إنها أعجبت بأدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الموجودة بالفعل في السوق، لكنها أرادت أن تجعلها أكثر خصوصية.

فيما يأتي نظرة فاحصة على ما أعلنته شركة أبل في حدثها الكبير:

المزيد من الذكاء الاصطناعي

تتبنى شركة أبل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال سيري، المساعد الافتراضي للشركة الذي يتمتع بسجل حافل من النجاح.

وقد يمكّن ذلك سيري من أداء مهام محددة، مثل: تذكر صورة تم التقاطها منذ سنوات على الجهاز أو الإجابة عن أسئلة مفصلة حول الطقس أو الأخبار أو الأمور الأخرى. وهذا لا يختلف عما قدمه بعض المنافسين بالفعل في الأدوات التوليدية.

وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتكيف Siri تلقائيًّا وبسلاسة مع المستخدمين، استنادًا إلى الصوت واللغة، إلى جانب فهمه الصور والإشارات السياقية.