أبرز ما كشفت عنه أبل في حدثها الكبير للذكاء الاصطناعي
دخلت شركة أبل للتو حقبة جديدة تمامًا من خلال تقديم أولى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لجهاز آيفون.
ففي مؤتمرها السنوي للمطورين 2024 ، كشفت الشركة عن الدفعة الأولى من الأدوات التي تدعمهاApple Intelligence بدءًا من Genmoji المخصص، وهي الرموز التعبيرية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت أيضًا عن شراكة مع OpenAI لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
وأثناء العرض التقديمي، شددت شركة أبل على الخصوصية والأمان، مشيرة إلى أن معظم وظائف الذكاء الاصطناعي سيتم إجراؤها على الهاتف.
وقالت الشركة إنها أعجبت بأدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الموجودة بالفعل في السوق، لكنها أرادت أن تجعلها أكثر خصوصية.
فيما يأتي نظرة فاحصة على ما أعلنته شركة أبل في حدثها الكبير:
المزيد من الذكاء الاصطناعي
تتبنى شركة أبل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال سيري، المساعد الافتراضي للشركة الذي يتمتع بسجل حافل من النجاح.
وقد يمكّن ذلك سيري من أداء مهام محددة، مثل: تذكر صورة تم التقاطها منذ سنوات على الجهاز أو الإجابة عن أسئلة مفصلة حول الطقس أو الأخبار أو الأمور الأخرى. وهذا لا يختلف عما قدمه بعض المنافسين بالفعل في الأدوات التوليدية.
وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتكيف Siri تلقائيًّا وبسلاسة مع المستخدمين، استنادًا إلى الصوت واللغة، إلى جانب فهمه الصور والإشارات السياقية.
عناصر تحكم وتخصيص جديدة
بدأت أبل الجزء الخاص من iOS 18 في الحدث من خلال تسليط الضوء على عناصر التحكم والتخصيص الجديدة القادمة إلى iOS 18، بما في ذلك المظهر المتجدد لجميع الرموز عند الانتقال إلى الوضع الداكن، ولون خفيف جديد يكمل خلفية الشاشة، ومركز التحكم المعاد تصميمه المتوفر من شاشة القفل.
وأشارت أبل إلى أنها تعزز أيضًا من الخصوصية والأمان، مثل: منح المستخدمين خيار قفل تطبيقات معينة؛ ما يجعل الوصول إليها متاحًا فقط عبر Face ID أو Touch ID أو كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. قد تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لحماية التطبيقات.
كما يمكن للمستخدمين الآن أيضًا "إخفاء" التطبيق، بحيث يظهر فقط في مجلد مخفي ومقفل. ولن تظهر الوسائط من التطبيقات المخفية في أي مكان آخر على هواتفهم.
وسيتمكن مستخدمو آيفون الآن من تسجيل وإنشاء نصوص للمكالمات مباشرة من تطبيق الهاتف، على أن يتم إخطار جميع أطراف المكالمة عند تسجيلها.
تحديثات برمجية أخرى
أجرت أبل أيضًا تحديثات برمجية لمنتجات أخرى، بما في ذلك أجهزة Mac وAirPods وApple Watch.
إذ عرضت أبل أحدث برامج MacOS الخاصة بها والتي تسمى Sequoia، مع مجموعة من ميزات الإنتاجية الجديدة.
كما سيدعم نظام MacOS أيضًا القدرة على ترتيب النوافذ المفتوحة على الشاشة، وهو مفهوم شائع في ويندوز.
وفي الوقت ذاته، سيتمكن مستخدمو AirPods من الرد على مكالمة أو رفضها بمجرد إيماءة بالرأس.
كما يمكن لتتبع العلامات الحيوية الجديد على Apple Watch إخطار المستخدمين عندما يمرضون، بناءً على إشارات، مثل: درجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب.
تحديث فيجن برو
بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقها، عرضت شركة أبل بعض الترقيات القادمة للبرنامج الذي يشغل سماعة الواقع المختلط Vision Pro.
ويعد Vision OS 2 بتقديم تجارب أكثر ثراءً للمستخدمين، مثل: شاشة عرض أوسع لمحطات العمل، وإيماءات يد جديدة تتيح لك التحقق من عمر البطارية أو فتح الشاشة الرئيسة، والتعمق داخل الصور الموجودة في مكتبتك.
وقالت الشركة إنها تضيف أيضًا المزيد من القدرة للمستخدمين على التقاط مقاطع الفيديو المكانية.
ومن المتوقع أن تجلب أبل أيضًا Vision Pro إلى المزيد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والصين واليابان وسنغافورة وأستراليا هذا الصيف.