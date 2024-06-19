كيف تعرف تاريخ انتهاء صلاحية هاتفك وتجعله يدوم أكثر؟

مثل غيرها من الأدوات والمنتجات، تُباع الهواتف الخلوية مع تاريخ انتهاء صلاحية مدمج.

ونحن نتحدث عن بضع سنوات فقط، بينما يتم دعم معظمها لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك ليس لأن الأجهزة سوف تتعطل رغم أن ذلك يمكن أن يحدث، بل الأمر كله يتعلق بالمدة التي ستقدم فيها الشركة المصنعة الدعم والتحديثات للهاتف.

لذلك دعنا نتعمق في كيفية معرفة تاريخ انتهاء صلاحية هاتفك، بالإضافة إلى نصائح للتأكد من استمراره لأطول فترة ممكنة.

متوسط ​​العمر

وفيما يأتي متوسط ​​العمر الافتراضي لبعض ماركات الهواتف الأكثر شهرة اليوم:

آيفون من أبل: من 4 إلى 8 سنوات

سامسونغ: من 3 إلى 6 سنوات

غوغل بيكسل: من 3 إلى 5 سنوات

هواوي: من سنتين إلى 4 سنوات