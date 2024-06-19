كيف تعرف تاريخ انتهاء صلاحية هاتفك وتجعله يدوم أكثر؟
مثل غيرها من الأدوات والمنتجات، تُباع الهواتف الخلوية مع تاريخ انتهاء صلاحية مدمج.
ونحن نتحدث عن بضع سنوات فقط، بينما يتم دعم معظمها لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك ليس لأن الأجهزة سوف تتعطل رغم أن ذلك يمكن أن يحدث، بل الأمر كله يتعلق بالمدة التي ستقدم فيها الشركة المصنعة الدعم والتحديثات للهاتف.
لذلك دعنا نتعمق في كيفية معرفة تاريخ انتهاء صلاحية هاتفك، بالإضافة إلى نصائح للتأكد من استمراره لأطول فترة ممكنة.
متوسط العمر
وفيما يأتي متوسط العمر الافتراضي لبعض ماركات الهواتف الأكثر شهرة اليوم:
آيفون من أبل: من 4 إلى 8 سنوات
سامسونغ: من 3 إلى 6 سنوات
غوغل بيكسل: من 3 إلى 5 سنوات
هواوي: من سنتين إلى 4 سنوات
معرفة تاريخ الصنع
تبدأ ساعة عمر هاتفك في العمل منذ تاريخ تصنيعه، وليس عند شرائه، لذا فإن معرفة تاريخ تصنيعه هو المفتاح.
وغالبًا ما يكون تاريخ التصنيع مدرجًا على العبوة، وإذا قمت برميها، فتحقق من قسم "About" في إعدادات هاتفك لمعرفة التاريخ أو الرقم التسلسلي. كذلك قد يؤدي طلب #06#* إلى إظهار الرقم التسلسلي لهاتفك.
ويمكن أن يساعدك موقع SNDeepInfo في فك تشفير الرقم التسلسلي، ويكشف لك تاريخ صناعة هاتفك. وبدلاً من اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك التوجه إلى موقع endoflife.date الذي يسرد تواريخ نهاية العمر الافتراضي للأجهزة والبرامج وغيرها. وإذا كان الهاتف على وشك الوصول إلى نهاية العمر الافتراضي، فلا تشتريه.
مخاطر متعددة
ويعد استخدام التكنولوجيا بعد نهاية العمر الافتراضي الخاص بها أمرًا سيئًا لعدة أسباب وهذه أبرزها:
لا توجد تحديثات مهمة: بالتأكيد، لن يتلقى الهاتف أحدث الميزات، ولكن الأهم من ذلك أنك لن تحصل أيضًا على أي تحديثات أمنية جديدة.
الوصول غير المصرح به: يمكن لمجرمي الإنترنت اقتحام التكنولوجيا القديمة الخاصة بك بسهولة أكبر لاستغلال الأخطاء والمشكلات الأمنية التي لم يتم إصلاحها. نحن نتحدث عن الوصول غير المصرح به من خلال هاتفك إلى حساباتك المصرفية وبياناتك الصحية وحتى صوتك من المكالمات ورسائل البريد الصوتي.
عمر البطارية السيئ: مع تقدم الهواتف، يتدهور أداء بطاريتها لأن بطاريات الليثيوم أيون تفقد قدرتها بمرور الوقت.
التباطؤ: تواجه الهواتف القديمة صعوبة في تشغيل التطبيقات وأنظمة التشغيل الأحدث.
كيف يدوم فترة أطوال؟
ربما مر عام على هاتفك وتفكر أنه من المستحيل أن يستمر هذا الشيء لمدة 4 سنوات. لكن مع القليل من الاهتمام، يمكن ذلك.
حافظ على تحديثه: لا يقتصر دور التحديثات على الحفاظ على تشغيل جهازك بسلاسة وأمان من الأخطاء فحسب، بل يمكنها في كثير من الأحيان تسريع الأمور من ناحية الأداء أيضًا.
استبدل البطارية: تعد هذه واحدة من أكثر الترقيات فعالية التي يمكنك تقديمها لهاتفك. ومن المفيد أن تستبدل البطارية كل عامين، رغم أنه يجب عليك الاستعانة بمتخصصين للقيام بذلك.
استخدم حافظة: إن إبقاء هاتفك "عاريًا" يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. لذلك احصل على حافظة لحمايته.
اعتن بالبطارية: تعمل الهواتف بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح بين 0 و35 درجة. لذلك احتفظ بهاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس عندما يكون الجو حارًّا، وضعه في جيبك عندما يكون الجو شديد البرودة. إذا كان ساخنًا، أطفئه أو ضعه في مكان مظلل لفترة من الوقت. لكن تذكر أن وضعه في الثلاجة فكرة سيئة.
حذف الملفات غير المرغوب فيها: تعمل الهواتف بشكل أسرع مع وجود مساحة تخزينية كبيرة فارغة، لذا قم بحذف أي تطبيقات وملفات لا تستخدمها.
تنظيف الهاتف: أخيرًا، قم بتنظيف هاتفك جيدًا لأن ذلك يمكن أن يكون له نتائج مفيدة بشكل مدهش.