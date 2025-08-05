حلول بسيطة تمنح هاتف أندرويد البطيء سرعة إضافية

إذا كان هاتفك الأندرويد بطيئا جدا، وكنت تشعر أن التطبيقات تعمل ببطء شديد، فهذا لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان للترقية.

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قد تتباطأ الهواتف بشكل طبيعي مع مرور الوقت. ولكن مع بعض التغييرات البسيطة، يمكنك إعادة تنشيط جهازك وتأجيل هذه الترقية الباهظة الثمن لفترة أطول.

معظم التغييرات تحدث في إعدادات الهاتف، بدءا من تنظيف فوضى التطبيقات مرورا بتحسين استخدام البطارية، وصولًا إلى تعطيل عمليات الخلفية التي تستنزف الموارد.

لكن لحسن الحظ يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تجعل هاتفك يبدو أكثر سرعة على الفور تقريبا.

تصفح الشاشة الرئيسة

خصص بضع دقائق لتصفح الشاشة الرئيسة أو قائمة التطبيقات واحذف جميع التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

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هذه التطبيقات لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة فحسب، بل قد تتمكن أيضا من الوصول إلى معلوماتك الشخصية من خلال الأذونات التي وافقت عليها عند تشغيل التطبيق لأول مرة.

حرر مساحة تخزين

بعد إزالة أي تطبيقات قديمة، حرر مساحة تخزين إضافية من خلال مراجعة الملفات المحفوظة على هاتف أندرويد واحذف الملفات التي لست بحاجة إليها.

من السهل جدا نسيان جميع الملفات التي نزلتها عشوائيا مثل قائمة الطعام الجاهزة من المطعم الجديد أو صورة أرسلها لك صديق. وهذه الملفات تتراكم مع مرور الوقت وتصبح عبئا على الهاتف.

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ابدأ بالتحقق من مجلد التنزيلات، حيث يمكنك إما حذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها أو نقلها إلى مكان آخر مثل غوغل درايف.

عدل إعدادات الشاشة

من أفضل ميزات أندرويد إمكانية تخصيص مظهر هاتفك بالكامل. فمن تثبيت حزم أيقونات التطبيقات إلى استبدال مشغل التطبيقات بالكامل، هناك العديد من الخيارات لتخصيص هاتفك.

ومع أنه يمكنك بالتأكيد البدء بتعديل مشغلات التطبيقات وتثبيت أيقونات التطبيقات، ابدأ بالتعمق في إعدادات الشاشة الرئيسة المتوفرة في هاتفك.

سترى كم من المدهش أن تعديلات بسيطة على التصميم ستجعل هاتفك يبدو وكأنه هاتف جديد تماما.

حسّن إعدادات جهازك

بالحديث عن الإعدادات، الآن هو الوقت المناسب لمراجعة وتغيير أي إعدادات كانت تزعجك. فهناك الكثير من الإعدادات التي قد ترغب في تغييرها وتخصيصها على أي هاتف أندرويد لتحقيق أقصى استفادة منه.

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على سبيل المثال، يمكنك وقف الرسوم المتحركة أثناء الانتقال من شاشة إلى أخرى لتسريع الهاتف أو تفعيل الوضع المظلم الذي يوفر أيضا عمر البطارية.

خيارات الخصوصية

أسدِ لنفسك ولهاتفك الأندرويد خدمة أخيرة وتحقق جيدا من إعدادات الخصوصية. وذلك من خلال فتح تطبيق الإعدادات، ثم النقر على الخصوصية وبعدها حدد مدير الأذونات.

تصفح كل فئة لمعرفة التطبيقات التي يمكنها حاليا الوصول إلى بياناتك الشخصية. وإذا وجدت تطبيقا لا ترغب في وصوله إلى موقعك أوقف تشغيله. وينطبق الأمر نفسه على جهات الاتصال أو التقويم أو الكاميرا.