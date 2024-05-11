لمحبي المغامرات.. "Ulefone" تكشف عن هاتفها المصفح الجديد

كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد "Armor 26 Ultra"، الذي صُمم ليكون مصفحا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات، وبقدرات تصويرية هائلة، وبطارية بسعة 15600 ميلي أمبير.

ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحميا من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6، والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضادا للصدمات MIL-STD-810H، كما جُهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي، ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.

وتألفت كاميراته الأمامية من أربع عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزُودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.