لمحبي المغامرات.. "Ulefone" تكشف عن هاتفها المصفح الجديد
كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد "Armor 26 Ultra"، الذي صُمم ليكون مصفحا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات، وبقدرات تصويرية هائلة، وبطارية بسعة 15600 ميلي أمبير.
ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحميا من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6، والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضادا للصدمات MIL-STD-810H، كما جُهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي، ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.
وتألفت كاميراته الأمامية من أربع عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزُودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
أما الشاشة فقد جاءت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، وبدقة عرضها (2460/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحُميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وزُوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 15600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها بشاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.