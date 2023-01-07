"أبل" تطلق مكتبة إلكترونية يرويها الذكاء الاصطناعي

ويقول التقرير إن ما يتضح من الجودة الروبوتية لأصوات الذكاء الاصطناعي من أبل هو أنها مع تطور التكنولوجيا يمكن أن تصبح أكثر شبهًا بالإنسان في المستقبل.

ويمكن العثور على الكتب الصوتية الروبوتية، التي تستخدم ترجمة النص إلى كلام، من خلال البحث عن "السرد بالذكاء الاصطناعي" في تطبيق كتب أبل.

ويعرض هذا قائمة بالكتب الرومانسية أو الخيالية (المجانية والمدفوعة الأجر) التي توصف بأنها "تروى بصوت رقمي على أساس راوٍ بشري".

وهناك نوعان من أصوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للاختيار من بينها، وكلاهما لهجة أمريكية ويتحدثان باللغة الإنجليزية فقط.

وأوضح التقرير أن الأول يسمى ماديسون، والثاني صوت يسمى جاكسون، بالإضافة إلى صوتين آخرين هما هيلينا وميتشل، في طريقهما للكتب غير الخيالية.