إلى أي مدى يمكن لطلاب القانون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟

أظهرت دراسة جديدة في جامعة مينيسوتا أن طلابًا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا درجات أعلى في اختبارين نهائيين عندما أتيح لهم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين كان أداء زملائهم المتفوقين أسوأ عند استخدام تلك التكنولوجيا.

وقارن باحثون بين درجات 48 طالبًا في اختبارين نهائيين لمادتين دراسيتين، إحداهما مقدمة في القانون الأمريكي والاستدلال القانوني، والأخرى حول قانون التأمين، وأدى الطلاب الاختبارين أولًا بدون استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم حصلوا على اختبارين آخرين، وأتيح لهم فيهما استخدام "تشات جي.بي.تي-4"، وهو أحدث روبوت محادثة ابتكرته شركة "أوبن إيه.آي".

ووجد الباحثون أن "تشات جي.بي.تي-4"، الذي ينتج نصوصًا تشبه ما يكتبه البشر بناء على طلب المستخدم، ساعد في تحسين أداء الطلاب بصورة كبيرة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وتحسن أداء الطلاب بنحو 29 نقطة مئوية مقارنة بدرجاتهم في الاختبارين اللذين لم يتسنَ لهم فيهما الاستعانة بـ"تشات جي.بي.تي-4".

كما تحسن أداء الطلاب غير المتفوقين على وجه الخصوص، إذ ارتفعت درجاتهم 45 نقطة مئوية عندما استخدموا الذكاء الاصطناعي.

لكن "تشات جي.بي.تي-4" فشل في مساعدة الطلاب على تحقيق درجات أعلى في السؤال المتعلق بكتابة المقال في الاختبارين، ولم يطرأ أي تحسن على درجات الطلاب المتفوقين عند استخدام الذكاء الاصطناعي، بل انخفضت درجاتهم في الاختبارين بنحو 20 نقطة مئوية عندما استخدموا "تشات جي.بي.تي-4".