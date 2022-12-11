ذكاء اصطناعي يحول النص المكتوب إلى موسيقى
طور باحثون من شركة "ستابيليتي إيه آي" البريطانية، نموذج ذكاء اصطناعي يولد قطعا موسيقية من نص مكتوب بواسطة البشر، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الموسيقيين ومهندسي الصوت.
ويمكن استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي في تصميم تأثيرات صوتية لألعاب الفيديو، أو إنشاء عينات تُستخدَم في الإنتاج الموسيقي، فضلا عن تأليف مقطوعات موسيقية جديدة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة نماذج ذكاء اصطناعي تحول النص المكتوب إلى صور فنية مليئة بالتفاصيل وفريدة من نوعها، ما أفسح مجالا أمام توظيفها في تطبيقات مختلفة تحسن أعمال مصممي الإعلانات التجارية ومحركي الشخصيات الكرتونية.
وبطريقة مشابهة، يتيح النموذج الجديد للموسيقيين تأليف معزوفات إبداعية، فضلا عن إمكانية استخدامه من قبل العاملين في مجال الصوتيات.
وقال الباحث زاك إيفانز، المشارك في البحث، إن "النموذج المطور يعتمد على شبكات عصبية اصطناعية عميقة، تولد مواد أصيلة وجديدة تمامًا، من خلال تعلم الارتباطات النصية للكلمات والجمل مع المعاني المصاحبة لها".
وأضاف: "عند تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات متنوعة من الصور والأصوات المرتبطة بالنصوص، نحصل على نماذج تولد صورا وموسيقى يمكن وصفها بالكلمات التي نختارها، فضلًا عن إمكانية تعديلها بواسطة المستخدم"؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.
وعرض الباحثون حديثًا نموذجهم الجديد في اجتماع لمنظمة "أوكوستيكال سوسايتي أو أمريكا" في الولايات المتحدة، ما جذب الانتباه لتطبيقات مختلفة للنموذج.
وتعرض الباحثون لتحديات عديدة جعلت عملية تطوير نموذج تحويل النص إلى موسيقى أصعب من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحول النص إلى صور.
وقال إيفانز، إن "إحدى صعوبات تطوير النموذج الجديد تكمن في إيجاد قواعد بيانات كبيرة بما يكفي من الأصوات المرتبطة بالنصوص لتدريب النموذج عليها".
وأوضح إيفانز أن "قواعد البيانات المتوفرة من أصوات الكلام المرتبطة بالنصوص، أقل مقارنة بقواعد البيانات المتوفرة من الصور المرتبطة بنصوص مكتوبة".
وطور الباحثون حلا جديدا من خلال أساليب ضغط البيانات لتوليد الصوت؛ ما نجح في تقليل الوقت اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على جودة عالية لمخرجاته.
ويخطط الباحثون لتوسيع مجموعات البيانات المتوفرة، وإطلاق نسخة مفتوحة المصدر من نموذجهم الجديد، ما يتيح للباحثين ومهندسي الصوت التعامل معه وتطوير قدراته.