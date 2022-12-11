ذكاء اصطناعي يحول النص المكتوب إلى موسيقى

وقال الباحث زاك إيفانز، المشارك في البحث، إن "النموذج المطور يعتمد على شبكات عصبية اصطناعية عميقة، تولد مواد أصيلة وجديدة تمامًا، من خلال تعلم الارتباطات النصية للكلمات والجمل مع المعاني المصاحبة لها".

وأضاف: "عند تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات متنوعة من الصور والأصوات المرتبطة بالنصوص، نحصل على نماذج تولد صورا وموسيقى يمكن وصفها بالكلمات التي نختارها، فضلًا عن إمكانية تعديلها بواسطة المستخدم"؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.

وعرض الباحثون حديثًا نموذجهم الجديد في اجتماع لمنظمة "أوكوستيكال سوسايتي أو أمريكا" في الولايات المتحدة، ما جذب الانتباه لتطبيقات مختلفة للنموذج.

وتعرض الباحثون لتحديات عديدة جعلت عملية تطوير نموذج تحويل النص إلى موسيقى أصعب من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحول النص إلى صور.