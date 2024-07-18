قدمت شركة "أبل" الأمريكية، مجموعة خاصة من الإرشادات، التي من شأنها حماية مستخدمي أجهزتها، وعلى رأسها "آيفون"، من التعرض للاحتيال الإلكتروني.

وقامت الشركة بتحديث وثيقة أمان خاصة بها بنصائح للتعرف على مخططات الهندسة الاجتماعية وتجنبها مثل رسائل التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال الأخرى.

وانتشرت أخيرًا عمليات احتيال إلكتروني، تستخدم أساليب مختلفة لإجبار المستخدمين على مشاركة معلوماتهم الشخصية، التي تُستخدم للوصول إلى الحسابات المصرفية ومن ثم سرقة الأموال من دون سابق إنذار.

نصائح "أبل"

وأوضحت "أبل" أن ذلك الأسلوب يعتمد على قيام المحتال بانتحال شخصية الضحية أو خداعها أو حتى التلاعب بها من أجل الوصول إلى بياناتها الشخصية من أجهزة "آيفون" و"أيباد" و"ماك".

وأشارت إلى أن المحتالين سوف يتظاهرون بأنهم يمثلون شركة أو جهة موثوقًا بها عبر الهاتف أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى.

ودعت "أبل" مستخدمي أجهزتها إلى التحقق من وجود رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها من شركات شرعية، إلى جانب تجنب النقر على الإعلانات المنبثقة، التي تدعي أن جهازك يعاني من مشكلة أمنية.

ونوهت إلى أهمية تحذير المحتالين الذين يتنكرون في هيئة فريق دعم "أبل" ويطلبون معلومات شخصية، مبينة أهمية أن يقع المستخدمون في فخ العروض الترويجية المجانية للمنتجات والجوائز.

وحثت "أبل" المستخدمين على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو أي معلومات أمنية، مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات المصرفية، ولا تدخلها أبدًا في صفحة ويب غير موثوقة، إلى جانب استخدام المصادقة الثنائية، والمحافظة دومًا على أمان معلومات الاتصال الخاصة بك وتحديثها.

وطالبت "أبل" مستخدمي أجهزتها بعدم استخدام بطاقات هدايا "أبل" لتسديد الدفعات لأشخاص آخرين، إضافة إلى تنزيل البرامج فقط من المصادر التي يمكنك الوثوق بها، وعدم اتباع الروابط المشبوهة أو فتح أو حفظ المرفقات في الرسائل غير موثوقة المصدر أو غير المرغوب فيها.

وتحدثت الشركة الأمريكية عن أهمية عدم الرد على المكالمات الهاتفية أو الرسائل المشبوهة التي تدعي أنها من شركة "أبل"، داعية إلى الاتصال بها مباشرة من خلال قنوات الدعم الرسمية لديها، في حال التعرض لذلك.