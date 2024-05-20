أندرويد يعادل أبل في عمر البطارية على وضع standby

يجلب كل تحديث رئيسي لنظام أندرويد بعض الميزات عالية المستوى التي تحظى بقدر كبير من التسويق والاهتمام، ولكنها أيضًا تُجري الكثير من التغييرات على تجربة المستخدم.

وفي هذا السياق، تم إطلاق أندرويد 15 Beta 2 هذا الأسبوع، ما يمنحنا فكرة جيدة عما يمكن توقعه من الإصدار المستقر في وقت لاحق من هذا العام.