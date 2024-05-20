أندرويد يعادل أبل في عمر البطارية على وضع standby
يجلب كل تحديث رئيسي لنظام أندرويد بعض الميزات عالية المستوى التي تحظى بقدر كبير من التسويق والاهتمام، ولكنها أيضًا تُجري الكثير من التغييرات على تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، تم إطلاق أندرويد 15 Beta 2 هذا الأسبوع، ما يمنحنا فكرة جيدة عما يمكن توقعه من الإصدار المستقر في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المعلوم أن أندرويد 15 سيجلب أيضًا تحسينات متعلقة بالبطارية، خاصة أثناء وضع الاستعداد standby، وسيكون هذا بفضل بعض الترقيات الجديدة التي تم إجراؤها على وضع Doze في أندرويد، الذي تم تقديمه للمرة الأولى مع أندرويد 6.0 Marshmallow.
تحسينات عامة لتوفير الطاقة
وكشفت غوغل أخيرًا أن نظام التشغيل Wear OS 5 سيستهلك طاقة بطارية أقل بنسبة 20% من نظام التشغيل WearOS 4 السابق؛ لأن نظام Wear OS 5 أصبح أكثر ذكاءً في تشغيل المهام في الخلفية، إذ تقوم الساعات الذكية بمعظم نشاط الخلفية عندما تكون الساعة مشحونة، وليس عندما تكون على معصم المستخدم.
ومتابعة لذلك، قامت غوغل بتحسينات عامة لتوفير الطاقة إلى أندرويد 15 هذا الخريف.
وقت استعداد أفضل
هذه التحسينات يمكنها أن توفر ما يصل إلى ثلاث ساعات من عمر البطارية الإضافي، ودخول الأجهزة في وضع "Sleep" بشكل أسرع بنسبة 50٪ من أندرويد 14.
وهذا يُترجم إلى وقت استعداد أفضل بكثير من الهواتف الذكية الحالية التي تعمل بنظام أندرويد، ومن المحتمل أن تحصل على بعض التكافؤ مع هواتف آيفون، التي تتمتع بوضع استعداد ممتاز.
ويمكن أن تغيّر ترقية وقت الاستعداد هذه قواعد اللعبة لمستخدمي أندرويد؛ لأنها ستكون متاحة لجميع الأجهزة التي يمكنها تشغيل أندرويد 15.