بعد أيام من إطلاق "ثريدز".. تويتر يشارك عائدات الإعلانات مع صانعي المحتوى

وبدأت "تويتر" فعليا وفقا لتقارير صحيفة دفع الأموال لبعض صانعي المحتوى المؤهلين الذين يمتلكون اشتراكات في خدمة "تويتر بلو" المأجورة.

وأكد بعض أصحاب الحسابات البارزة على تويتر أنهم تلقوا بالفعل إشعارات بشأن المبالغ المالية المستحقة لهم من الإعلانات، على مدار الأشهر القليلة الماضية منذ الإعلان عن البرنامج، حيث ستودع هذه المبالغ في الحسابات البنكية لهم خلال أيام.

يذكر بأن مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك أعلن في شهر فبراير/شباط الماضي عن البرنامج، لكن المعلومات المتوفرة بشأنه كانت قليلة.

ويسعى "توتير" من خلال "برنامج مشاركة عائدات الإعلانات" إلى تحفيز صانعي المحتوى بهدف جذب المزيد من الإعلانات، وكذلك المساهمة في زيادة أعداد الحسابات المشتركة في "تويتر بلو".

وبإمكان مشتركي خدمة "تويتر بلو" أو الحسابات الخاصة بالمنظمات والشركات الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، بشرط أن تكون تغريداتهم قد شوهدت 5 ملايين مرة على الأقل في أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما ستمر الطلبات عبر مراجعة بشرية للتأكد من التزامها بسياسات النشر على المنصة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك وانستغرام وواتساب" تطبيق "ثريدز" المنافس الرئيس لتويتر، حيث حاز شعبية كبيرة تخطت 100 مليون مستخدم في الأيام الأولى لإطلاقه.