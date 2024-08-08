لا شك في أن الابتكارات في الحرب البحرية نادرة، ولكنها مهمة عندما تحدث، مثل الهياكل الحديدية وحاملات الطائرات والدفع النووي.

في هذا الإطار، قدمت القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAN) السفينة البرمائية الهجومية من طراز يولان 076 من فئة Yulan (LHA)، التي تعد أكبر من السفينة الهجومية البرمائية من طراز LHA من الفئة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية.

تجمع هذه السفينة بين ميزات كل من السفن الهجومية البرمائية وحاملات الطائرات، مع منجنيق لإطلاق الطائرات، ومن المرجح أن ينشر الجيش الصيني طائرات من دون طيار وطائرات بطاقمها من هذه السفينة لتأدية مهمات مختلفة، على الرغم من محدودية عدد الطائرات التي يمكنها إطلاقها، فإن هذه السفينة البرمائية الضخمة الجديدة توفر قدرات جوية معززة.

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يتميز بناء هذه السفينة بسرعة لافتة للنظر، إذ من المتوقع أن تبدأ التجارب في أوائل العام المقبل، على الرغم من قدراتها المذهلة تبقى التساؤلات قائمة حول موثوقية السفينة، وتتحدى هذه السفينة البرمائية الضخمة الجديدة الفوارق التقليدية بين السفن من نوع حاملة الطائرات والسفن الهجومية البرمائية، ما يؤكد التزام الصين بالتحديث البحري.

يشير تطوير جيش التحرير الشعبي الصيني لتكنولوجيا المنجنيق الكهرومغناطيسي، ودمج منجنيق واحد على السفينة تايب 076 إلى تحول إستراتيجي نحو عمليات نفاثة أكثر قدرة وفاعلية من حيث التكلفة، في المقابل يتناقض هذا النهج مع الاعتماد الغربي على الطائرات النفاثة القافزة، ما يسلط الضوء على نهج الصين المبتكر في الطيران البحري، ويمكن للنجاح المحتمل للطائرة تايب 076 أن يعيد تشكيل ديناميكيات الحرب البحرية، ما قد يضع جيش التحرير الشعبي الصيني في موقع ينافس البحرية الأمريكية من حيث الحمولة والقوة النارية.

تمتد أهمية الطراز 076 إلى ما هو أبعد من حجمه وقدراته، ما يدفع إلى التفكير في آثاره الإستراتيجية على الأمن الإقليمي، فمع استمرار جيش التحرير الشعبي الصيني في دفع حدود التكنولوجيا البحرية وسرعة البناء، من المرجح أن يختبر المشهد البحري العالمي مزيدًا من التحولات في ديناميكيات القوة. ويبقى أن نرى ما إذا كان الطراز 076 سيعيد تعريف العمليات البرمائية، أو سيثبت أنه مشروع مكلف، بيد أن تطويره السريع يؤكد تصميم الصين على ترسيخ نفسها بوصفها قوة بحرية هائلة.