الكشف رسميًا عن "Huawei mate x5" القابل للطي
كشفت شركة "هواوي" رسميًا عن هاتفها "ميت X5" القابل للطي، الذي يمثل الجيل الرابع من هواتفها ذات الشاشات القابلة للطي، حيثُ يأتي "ميت X5" مُباشرة بعد "ميت X3"، إذ تجاوزت رقم 4، الذي يُعد نذير شؤم في الثقافة الصينية.
وبحسب ما أورد موقع "تكنولوجيا نيوز"، يأتي الهاتف الجديد بنفس الشاشة الداخلية من الجيل السابق، حيث تبلغ الشاشة القابلة للطي قياس 7.85 بوصة من نوع "OLED" طراز "LTPO" الأحدث، ويعرض محتوى بدقة 2224×2496 بكسل، كما تأتي الشاشة الخارجية في الهاتف من نفس نوع الداخلية وتبلغ 6.4 بوصة ودقة 1080×2504 بكسل مع طبقة حماية من زجاج "كونلون".
ويوجد في الجهة الخلفية للشاشة الخارجية، كاميرا رئيسة بـ3 عدسات، الأساسية مع مستشعر بدقة 50 ميغابكسل وفتحة "f/1.8" ويدعمها أخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل بفتحة "f/2.2" والثالثة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة "f/3.4"، وهي من نوع "بيريسكوب" المخصصة للتقريب.
ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 16 غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرا بايت، أما بطاريته فتأتي بسعة 5060 ميلي أمبير وتدعم شحنا بسرعة تصل حتى 66 واط سلكيًا، ولا سلكيًا بسرعة 50 واط، كما تدعم الشحن العكسي لشحن أجهزة أخرى بقدرة 7.5 واط.
كما يأتي الهاتف، الذي سيتوفر بالألوان: الأرجواني، الأبيض، الأسود، الذهبي والأخضر، بطبقة حماية من نوع "IPX8" للحماية من المياه والأتربة، وفقًا للموقع، الذي رجح أن يكون الهاتف مزودًا بمعالج يدعم اتصال الجيل الخامس 5G لأول مرة من "هواوي".
ويُرجح أن يأتي الهاتف بتصميم جديد لمستشعرات الشبكات الهوائية، أطلقت عليه الشركة "Lingxi"، الذي يُزعم أنه يوفر استقبالًا محسنًا للإشارة، بفضل خوارزمية الذكاء الاصطناعي، التي تحدد الشبكة المثالية لضمان الاتصال الأمثل، وتتميز المستشعرات الموجودة حول إطار الجهاز أيضًا بتقنية الضبط المزدوج الوضع للحصول على جودة إشارة أفضل طوال الوقت.
يعمل الهاتف بنظام تشغيل "هواوي" الخاص، "هارموني 4"، الذي يدعم حركات جديدة من الإيماءات بالإشارة مثل تحرك التصفح، التنقل بين الفيديوهات والصور وغيرها من الأمور الأخرى، كما يدعم اتصالا مع الأقمار الصناعية داخل الصين لتوفير وسيلة للتراسل عبر "SMS" أو حتى المكالمات الصوتية، بالطلب والاستقبال.