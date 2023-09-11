الكشف رسميًا عن "Huawei mate x5" القابل للطي

كشفت شركة "هواوي" رسميًا عن هاتفها "ميت X5" القابل للطي، الذي يمثل الجيل الرابع من هواتفها ذات الشاشات القابلة للطي، حيثُ يأتي "ميت X5" مُباشرة بعد "ميت X3"، إذ تجاوزت رقم 4، الذي يُعد نذير شؤم في الثقافة الصينية.

وبحسب ما أورد موقع "تكنولوجيا نيوز"، يأتي الهاتف الجديد بنفس الشاشة الداخلية من الجيل السابق، حيث تبلغ الشاشة القابلة للطي قياس 7.85 بوصة من نوع "OLED" طراز "LTPO" الأحدث، ويعرض محتوى بدقة 2224×2496 بكسل، كما تأتي الشاشة الخارجية في الهاتف من نفس نوع الداخلية وتبلغ 6.4 بوصة ودقة 1080×2504 بكسل مع طبقة حماية من زجاج "كونلون".