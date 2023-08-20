"غوغل" تعتزم إطلاق ميزة جديدة.. فما هي؟

كشفت شركة "غوغل" عن إطلاقها ميزة جديدة تتيح للمستخدمين فتح قفل هواتف "أندرويد" باستخدام الساعات الذكية.

وأفاد بيان للشركة العملاقة أنه سيتعيّن على مالكي الساعات الذكية تفعيل هذه الخاصية يدوياً من إعدادات الجهاز مع ضرورة ارتداء الساعة وتقريبها من الهاتف لفتح القفل.

وهذه الخاصية تعرف بـActive Unlock API، كما تتطلب استخدام ساعة ذكية بنظام التشغيل "وير أو إس" الذي تطوره "غوغل".

ويتوقع إطلاق الميزة الجديدة، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف بكسل 8 القادمة والجيل الثاني من ساعة "بكسل ووتش" لاحقًا خلال العام الجاري، كما يتوقع أن تتوفر لباقي هواتف "أندرويد".