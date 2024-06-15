ويندوز يتتبع كل ما تفعله على الكمبيوتر.. إليك كيفية منعه

في الأيام القليلة الماضية، تعرضت ميزة مايكروسوفت Recall، وهي ميزة الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجعل كل ما تفعله على جهاز ويندوز الخاص بك قابلاً للبحث، لانتقادات من قبل كل من المطورين والمستخدمين بسبب مخاوف الخصوصية والأمان.

وبينما عالجت الشركة بعض هذه المشكلات عن طريق تعطيل الميزة افتراضيًا وإضافة مصادقة أمان Windows Hello، فمن المرجح أن عملاق التكنولوجيا ما يزال يتتبع كل شيء بالفعل.

ميزة الجدول الزمني

عندما قدمت مايكروسوفت ميزة الجدول الزمني Timeline، وهو إصدار أقل قدرة من Recall، أضافت الشركة أيضًا وظيفة جديدة تسمى "تتبع النشاط"، التي سمحت لعملاق التكنولوجيا بمزامنة بيانات المستخدم عبر الأجهزة والسماح لهم باستئناف عملهم في أي مكان وفي أي وقت، وعلى الرغم من إيقاف هذه الميزة في عام 2021، لكن ميزة تتبع النشاط لا تزال تعمل افتراضيًا.