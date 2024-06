ويندوز يتتبع كل ما تفعله على الكمبيوتر.. إليك كيفية منعه

تعطيل تتبع نشاط

ويمكن تعطيل ميزة "تتبع النشاط" على نظامي التشغيل ويندوز10 و11، عبر تطبيق الإعدادات. وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10، فانقر فوق الخصوصية Privacy.

أما بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 11، فإن التوجه إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy & security من شأنه أن يفي بالغرض. ومن الجزء الأيمن، ابحث عن "سجل النشاط" وانقر عليه.

وقم بإلغاء تحديد خيار تخزين نشاطي على هذا الجهاز Store my activity history on this device.