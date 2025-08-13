مستشعر أبل الجديد يعد بثورة في كاميرات آيفون

إذا شعرت يومًا أن كاميرا هاتفك آيفون ليست على المستوى المطلوب، فأنت لست وحدك.

وأحد أسباب ذلك هو طريقة تعامل أبل مع تقنية (Smart HDR)، وهي تقنية تحدد ما يجب التركيز عليه عند التقاط الصورة.

وبينما تقوم أبل بمعالجة بعض المشاكل من خلال معالجات أفضل وعدسات متطورة وبرمجيات جديدة، إلا أن هناك عنصراً رئيسياً قد يجعل كاميرا آيفون المستقبلية أفضل من كاميرات السينما الاحترافية، وهو مستشعر صور مخصص.

مستشعر جديد

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن براءة اختراع سجلتها أبل الشهر الماضي بعنوان "مستشعر صور ببكسلات مكدسة ذات نطاق ديناميكي عالٍ وضوضاء منخفضة" قد تكون قيد التطوير بالفعل. وخلافًا لبعض ابتكارات الشركة الأكثر إثارة للجدل، من المتوقع أن يرى هذا المستشعر النور.

وبحسب التقارير، مستشعر الصور الذي تقترحه أبل قد يتفوق على العديد من كاميرات السينما الاحترافية، إذا كان فعالاً كما تشير براءة الاختراع.

وبصرف النظر عن المواصفات، يقال إن أبل قد طورت المستشعر بالفعل، وهو الآن جاهز للاختبار؛ ما يعني أنه قد يتم طرحه في هواتف آيفون المستقبلية قريبًا. في السياق عينه، يبدو أن أبل تستعد للتخلي عن اعتمادها على سوني، أو على الأقل لتنويع مصادر قطع آيفون بما يتلاءم مع مصلحة الشركة. من جهتها، صرحت أبل أنها ستطلق تقنية جديدة ومبتكرة لتصنيع الرقائق، لكنها لم تحدد أنواع الرقائق التي سيتم تصنيعها.

ووفقًا للتقارير، فإنها تجهز حاليًا لإنتاج مستشعرات صور ثلاثية الطبقات مركّبة، والتي لم يتم تصنيعها على نطاق تجاري حتى الآن. والأهم من ذلك، أن أبل قد تستعين بنظام سامسونغ الذي يصمّم ويطوّر مكونات أشباه الموصلات للمساعدة في ذلك.

كفاءة واستقلالية

تشير التقارير أيضًا إلى أن سامسونغ تعمل بالفعل على مستشعرات صور لمجموعة هواتف آيفون 18 في مصنعها لأشباه الموصلات في تكساس.

قد يبدأ اختبار الإنتاج الأولي قريبًا، وإذا نجحت سامسونغ في إنتاج مستشعرات الصور هذه بكميات كبيرة لشركة أبل، فقد يحدث ذلك ثورة في عالم كاميرات هواتف آيفون، ويساعد الشركة على تلبية متطلبات الحكومة الأمريكية لتصنيع المزيد من المكونات الرئيسية محليًا.

في نهاية المطاف، تواصل آبل العمل على الرقائق الخاصة بها، سعيًا منها لإحكام سيطرتها على تقنياتها، بدءًا من معالجاتها الرئيسية ووصولًا إلى مودم 5G في هاتف آيفون 16e، ولاحقًا هذا العام مودم واي فاي في سلسلة هواتف آيفون 17.

ومع ذلك، يعد إنتاج مستشعر الصور الجديد خطوة أخرى نحو هاتف آيفون أكثر كفاءة واستقلالية.