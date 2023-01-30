حارس أمن روبوت يمكنه شن هجوم مسلح عن بُعد لمواجهة عمليات السطو

وبحسب وسائل إعلام محلية في غانا، فقد طور المهندس "إيمانويل ويريكو بروبي" حارس أمن روبوت مزودا بكاميرات مراقبة مدمجة ومصابيح ليد ومسدس، يمكنه عن بُعد مواجهة وصد أي عمليات سطو مسلح على منشآت سواء كانت منازل أو بنوكا أو غيرها.

وأوضح "بروبي" أن الروبوت الذي أطلق عليه اسم روبوسنيبر (RoboSniper) مصنوع من نفايات البلاستيك ومزود بأربعة أقدام ومحرك يعمل بالطاقة الشمسية.