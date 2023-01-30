حارس أمن روبوت يمكنه شن هجوم مسلح عن بُعد لمواجهة عمليات السطو
في مسعى لتقليل المخاطر التي تواجه عناصر الأمن المكلفة بحماية الأماكن الحساسة كالبنوك وغيرها أو المزارع البعيدة التي تكون فريسة سهلة للصوص والمهاجمين المسلحين، طور مهندس أفريقي حارس أمن روبوت يمكنه القيام بتلك المهمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية في غانا، فقد طور المهندس "إيمانويل ويريكو بروبي" حارس أمن روبوت مزودا بكاميرات مراقبة مدمجة ومصابيح ليد ومسدس، يمكنه عن بُعد مواجهة وصد أي عمليات سطو مسلح على منشآت سواء كانت منازل أو بنوكا أو غيرها.
وأوضح "بروبي" أن الروبوت الذي أطلق عليه اسم روبوسنيبر (RoboSniper) مصنوع من نفايات البلاستيك ومزود بأربعة أقدام ومحرك يعمل بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بآلية عمل الروبوت، قال "بروبي" إن روبو سنيبر يطلق إنذارًا أوليا عند إحباط أي محاولة هجومية لردع المهاجمين، قبل الاشتباك بالمسدس الذي تم تزويده به.
وذكر المهندس الغاني أن الروبوت سوف يساعد الأجهزة الأمنية والأفراد المهتمين بالأمن والجهات المعنية في هذا الصدد.
وذكر أنه في أغلب الأحيان، في عمليات السطو يُجرى استهداف أفراد الأمن في البنوك والمناطق الحساسة الأخرى.
وتابع "بروبي" أنه يسعى من خلال "روبو سنيبر" إلى تخليص العناصر الأمنية من هذه المخاطر، حيث يمكنهم من خلال الروبوت الذي طوره القيام بمهام المراقبة عن طريق كاميرات مدمجة، وأيضا إطلاق النار على المهاجمين عند الضرورة عبر نظام تحكم عن بعد.