تصميم روبوت مزود بدماغ يرى مثل البشر

ويعمل الباحثون على تصميم نوع من الكاميرات الروبوتية التي تسمح بتمييز الأشخاص وفهم شكلهم، على الرغم من ظروف الإضاءة السيئة، كما تفعل العين البشرية المتطورة بما يكفي لاستخراج المعلومات من الأشياء المختفية في ظلال الرؤية.

ويمكن توظيف الروبوت الجديد في المراقبة البيئية لتسجيل عدد واحد من أنواع الحيوانات في الحديقة مثلا، عوضا عن تجول شخص فيها وحسابه لعدد الحيوانات يدويا، أو إرسال طائرة دون طيار وقيادتها بواسطة مشغل على الأرض، ما قد يؤثر على دقة الحساب.

ونجح الباحثون في تعزيز دقة النظام الروبوتي دون الحاجة إلى التحكم البشري، نظرا لقدرته على معالجة البيئة المحيطة وفق مجال واسع من الأشعة الضوئية، وتخطي عناصر إعاقة الرؤية؛ مثل الأغصان والأوراق في الحدائق.

وتندرج جهود الباحثين في إطار تطوير أنظمة ذاتية روبوتية لا تتطلب مراقبة بشرية، وتعمل لوحدها على أداء المهمات المطلوبة واتخاذ القرارات مباشرة.

ويخطط الباحثون مستقبلا لتوظيف التقنية في تطبيقات مختلفة؛ مثل تزويد فاقدي البصر بعين اصطناعية بديلة تعمل بانسجام مع الدماغ.